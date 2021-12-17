«Хочется подарить людям праздник». В Минске началась предновогодняя ярмарочная торговля

Новости Беларуси. О приближении Нового года и Рождества в Минске 17 декабря напомнили открытием предпраздничных ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые крупные разместились на Октябрьской площади и у Дворца спорта.

Инна Сачек, продавец:

В этом году очень широкий ассортимент новогодних товаров. Хочется подарить людям праздник, радость. Несмотря на то, что сегодня за окном нет снега, но мы его будем ждать и создавать настроение. Конечно же, и символ года представлен – тигр. Будем надеяться, что этот год нам принесет здоровье, счастье, успех и любовь.