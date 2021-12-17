Прямой эфир

«Хочется подарить людям праздник». В Минске началась предновогодняя ярмарочная торговля

17 декабря 2021 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О приближении Нового года и Рождества в Минске 17 декабря напомнили открытием предпраздничных ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые крупные разместились на Октябрьской площади и у Дворца спорта.  

«Хочется подарить людям праздник». В Минске началась предновогодняя ярмарочная торговля-1

В павильонах можно приобрести товары преимущественно отечественного производства: все от елочных украшений до самых изысканных угощений. Для соблюдающих Рождественский пост подготовлено специальное меню.  

«Хочется подарить людям праздник». В Минске началась предновогодняя ярмарочная торговля-4

Инна Сачек, продавец:  
В этом году очень широкий ассортимент новогодних товаров. Хочется подарить людям праздник, радость. Несмотря на то, что сегодня за окном нет снега, но мы его будем ждать и создавать настроение. Конечно же, и символ года представлен – тигр. Будем надеяться, что этот год нам принесет здоровье, счастье, успех и любовь.  

«Хочется подарить людям праздник». В Минске началась предновогодняя ярмарочная торговля-7

Не обойдется и без развлекательной программы. На ярмарке появится парк аттракционов, а малыши смогут покататься на пони. В новогоднюю ночь торговые ряды будут ждать покупателей до 04:00.  

# Новый год # общество # Инна Сачек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На что теперь в Беларуси нельзя использовать иностранные средства? Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента
17 декабря 2021 14:51

На что теперь в Беларуси нельзя использовать иностранные средства? Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?
17 декабря 2021 14:24

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»
17 декабря 2021 14:20

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»