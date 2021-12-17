На что теперь в Беларуси нельзя использовать иностранные средства? Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента

Новости Беларуси. За нарушения законодательства об иностранной безвозмездной помощи теперь в Беларуси предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента. Определен список целей, которые нельзя финансировать. В первую очередь это террористическая и экстремистская деятельность.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эти средства нельзя будет использовать на действия, которые могут нанести вред национальным интересам и национальной безопасности нашей страны. Данные средства нельзя будет использовать на финансирование политических партий и союзов политических партий. Также запрещено финансировать подготовку и проведение выборов, референдумов, отзыв депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики, депутатов местных органов власти. Также запрещено использовать на проведение митингов, шествий, демонстраций, на забастовки.
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