Прямой эфир

На что теперь в Беларуси нельзя использовать иностранные средства? Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента

17 декабря 2021 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За нарушения законодательства об иностранной безвозмездной помощи теперь в Беларуси предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента. Определен список целей, которые нельзя финансировать. В первую очередь это террористическая и экстремистская деятельность.  

На что теперь в Беларуси нельзя использовать иностранные средства? Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента-1

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Эти средства нельзя будет использовать на действия, которые могут нанести вред национальным интересам и национальной безопасности нашей страны. Данные средства нельзя будет использовать на финансирование политических партий и союзов политических партий. Также запрещено финансировать подготовку и проведение выборов, референдумов, отзыв депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, членов Совета Республики, депутатов местных органов власти. Также запрещено использовать на проведение митингов, шествий, демонстраций, на забастовки.  

На что теперь в Беларуси нельзя использовать иностранные средства? Сенаторы одобрили изменения к Декрету Президента-4

Леонида Зайца избрали заместителем председателя Совета Республики Национального собрания – читайте здесь.  

# Закон # общество # Калина Капуцкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?
17 декабря 2021 14:24

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»
17 декабря 2021 14:20

Собрал коллекцию военного антиквариата. Как детская мечта переросла во взрослое хобби, смотрите в программе «Центральный регион»

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?
17 декабря 2021 14:18

Пробирался через границу голым, чтобы не заметили патрульные. Что говорит польский военный, который просит убежище в Беларуси?