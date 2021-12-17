Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?

Новости Беларуси. Трех беженок, ставших мамами в Гродно, и их новорожденных детей выписали из перинатального центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни они проведут в кризисных комнатах областного отделения Красного Креста.

О том, как молодые мамы обживаются на новом месте, – в прямом включении Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

Наверное, самая обсуждаемая тема в лагере беженцев сейчас – это судьба трех курдских детей, которые менее недели назад появились на свет в белорусском Гродно. Два часа назад в Гродненском перинатальном центре состоялась выписка новорожденных детей. Врачи оценивают состояние уже бывших пациентов положительно.

Елена Пашенко, заведующая родового отделения Гродненского областного клинического перинатального центра:

Пациентки у нас были родоразрешены в экстренном и в плановом порядке, запланированные были выполнены родоразрешения у пациенток. Но все они поступали по экстренным показаниям. Пробыли они у нас от 5 до 7 дней, потому что роды были в разное время. Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии, дети – в хорошем состоянии. Все находятся на грудном вскармливании. Мы свою медицинскую миссию на данный момент выполнили.

После выписки они направились в так называемые кризисные комнаты при Гродненском отделении Красного Креста. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания молодых мам с детьми. Приезд был достаточно эмоциональным, женщины хотят воссоединиться со своими мужьями, которые остаются в лагере беженцев, но сейчас довольствуются только общением по видеосвязи.

– В лагере я остаюсь с нашим ребенком.

– Я очень скучаю по ней.

– Я постараюсь договориться с Красным Крестом, чтобы дочку привезли в кризисный центр. А тебе нужно оставаться здесь, это твое здоровье и здоровье нашего ребенка.

– Да, я останусь здесь столько, сколько нужно.

Как заверили представители Красного Креста, в кризисной комнате женщины будут в безопасности, будет организована регулярная помощь со стороны волонтеров, в том числе и медиков.