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Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?

17 декабря 2021 14:24
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Новости Беларуси. Трех беженок, ставших мамами в Гродно, и их новорожденных детей выписали из перинатального центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни они проведут в кризисных комнатах областного отделения Красного Креста.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-1

О том, как молодые мамы обживаются на новом месте, – в прямом включении Константина Герцева.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-4

Константин Герцев, корреспондент:  
Наверное, самая обсуждаемая тема в лагере беженцев сейчас – это судьба трех курдских детей, которые менее недели назад появились на свет в белорусском Гродно. Два часа назад в Гродненском перинатальном центре состоялась выписка новорожденных детей. Врачи оценивают состояние уже бывших пациентов положительно.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-7

Елена Пашенко, заведующая родового отделения Гродненского областного клинического перинатального центра:  
Пациентки у нас были родоразрешены в экстренном и в плановом порядке, запланированные были выполнены родоразрешения у пациенток. Но все они поступали по экстренным показаниям. Пробыли они у нас от 5 до 7 дней, потому что роды были в разное время. Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии, дети – в хорошем состоянии. Все находятся на грудном вскармливании. Мы свою медицинскую миссию на данный момент выполнили.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-10

После выписки они направились в так называемые кризисные комнаты при Гродненском отделении Красного Креста. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания молодых мам с детьми. Приезд был достаточно эмоциональным, женщины хотят воссоединиться со своими мужьями, которые остаются в лагере беженцев, но сейчас довольствуются только общением по видеосвязи.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-13

В лагере я остаюсь с нашим ребенком.  
– Я очень скучаю по ней.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-16

– Я постараюсь договориться с Красным Крестом, чтобы дочку привезли в кризисный центр. А тебе нужно оставаться здесь, это твое здоровье и здоровье нашего ребенка.  
– Да, я останусь здесь столько, сколько нужно.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-19

Как заверили представители Красного Креста, в кризисной комнате женщины будут в безопасности, будет организована регулярная помощь со стороны волонтеров, в том числе и медиков.  

Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?-22

Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации белорусского Красного Креста:  
В принципе, это такая двухкомнатная небольшая квартира, где созданы все условия, где есть санузел, где есть кухня для приготовления питания, две жилых комнаты. За эти дни, пока мы готовились встречать мам с их детьми, мы с нашими партнерами международными, в том числе ОВКБ, приобрели для детей все необходимое. В том числе кроватки для новорожденных, постельное белье, матрасики, бутылочки, ванночки для купания. Все, что необходимо и что должно ожидать, по сути, дома новорожденного ребенка и маму.  

Константин Герцев:  
В данный момент женщины продолжают обживаться, мы следим за развитием событий.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Елена Пашенко # Наталья Толкачёва # Фотофакт

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