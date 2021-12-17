Сейчас им помогает Красный Крест. Как себя чувствуют беженки, которые рожали в Гродно?

Новости Беларуси. Трех беженок, ставших мамами в Гродно, и их новорожденных детей выписали из перинатального центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни они проведут в кризисных комнатах областного отделения Красного Креста.
Новости Беларуси. Трех беженок, ставших мамами в Гродно, и их новорожденных детей выписали из перинатального центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ближайшие дни они проведут в кризисных комнатах областного отделения Красного Креста.
О том, как молодые мамы обживаются на новом месте, – в прямом включении Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
Наверное, самая обсуждаемая тема в лагере беженцев сейчас – это судьба трех курдских детей, которые менее недели назад появились на свет в белорусском Гродно. Два часа назад в Гродненском перинатальном центре состоялась выписка новорожденных детей. Врачи оценивают состояние уже бывших пациентов положительно.
Елена Пашенко, заведующая родового отделения Гродненского областного клинического перинатального центра:
Пациентки у нас были родоразрешены в экстренном и в плановом порядке, запланированные были выполнены родоразрешения у пациенток. Но все они поступали по экстренным показаниям. Пробыли они у нас от 5 до 7 дней, потому что роды были в разное время. Все пациентки выписаны в удовлетворительном состоянии, дети – в хорошем состоянии. Все находятся на грудном вскармливании. Мы свою медицинскую миссию на данный момент выполнили.
После выписки они направились в так называемые кризисные комнаты при Гродненском отделении Красного Креста. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания молодых мам с детьми. Приезд был достаточно эмоциональным, женщины хотят воссоединиться со своими мужьями, которые остаются в лагере беженцев, но сейчас довольствуются только общением по видеосвязи.
– В лагере я остаюсь с нашим ребенком.
– Я очень скучаю по ней.
– Я постараюсь договориться с Красным Крестом, чтобы дочку привезли в кризисный центр. А тебе нужно оставаться здесь, это твое здоровье и здоровье нашего ребенка.
– Да, я останусь здесь столько, сколько нужно.
Как заверили представители Красного Креста, в кризисной комнате женщины будут в безопасности, будет организована регулярная помощь со стороны волонтеров, в том числе и медиков.
Наталья Толкачева, председатель Гродненской областной организации белорусского Красного Креста:
В принципе, это такая двухкомнатная небольшая квартира, где созданы все условия, где есть санузел, где есть кухня для приготовления питания, две жилых комнаты. За эти дни, пока мы готовились встречать мам с их детьми, мы с нашими партнерами международными, в том числе ОВКБ, приобрели для детей все необходимое. В том числе кроватки для новорожденных, постельное белье, матрасики, бутылочки, ванночки для купания. Все, что необходимо и что должно ожидать, по сути, дома новорожденного ребенка и маму.
Константин Герцев:
В данный момент женщины продолжают обживаться, мы следим за развитием событий.