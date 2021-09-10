Кто такие семежевские цари и почему они колядуют? Показываем уникальный белорусский обряд

Новости Беларуси. Город с тысячелетней историей. Земля богатая талантами. Родина Тишки Гартного, Кузьмы Черного, Алеся Адамовича, еще полусотни литераторов, да и не только. Здесь сохраняют уникальные ремесла и обряды и знают, как сделать ярче жизнь молодежи. Программа «Центральный регион» на СТВ – в Копыле. Столица Дня письменности, где есть чему удивиться. Его называют народной драмой и карнавалом. Самобытный обряд, не похожий ни на одно традиционное колядование.

Татьяна Шаура, заведующая Семежевским центром культуры и досуга:

Кожны год мы адзначаем у нашай вёсцы Семежава калядны абрад «Цары». Рыхтуемся заранее. За некалькі месяцаў падбіраем маладых і нежанатых хлопцаў на ролю цароў, рэпетыруем. Вырабляем атрыбуты, якія нам патрэбны, шаблі, шапкі, факелы. 13 студзеня, толькі адзін дзень, ходзім да нашых аднавяскоўцаў, паказваем прадстаўленне, віншуем і ідзем так ад хаты да хаты.

Такого не увидишь больше нигде. Уникальный обряд признан историко-культурной ценностью Беларуси, а с 2009 года входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На старый Новый год сюда постоянно приезжают туристы, чтобы своими глазами увидеть красочное действо. Впрочем, круглый год всех желающих здесь знакомят с этой традицией.

Татьяна Шаура:

Вось, у нас малады хлопец, зараз я пакажу, як патрэбна апранаць нашага цара. У яго ёсць белая кашуля, белыя порткі, абавязковым атрыбутам была хустка чырвонага ці бардовага колеру, каб была здалёк відна. Гэта такое ўпрыгожванне. Затым падпаясваем нашымі чырвона-белымі семежаўскімі паясамі крыж накрыж, замацоўваем. На адной палове шапкі – сонца, на другой – месяц.

Как же появился этот самобытный обряд? После третьего раздела Речи Посполитой вблизи Семежево квартировались солдаты царской армии. На Новый год они ходили по крестьянским домам и показывали сценки, за что получали щедрое угощение.

Татьяна Шаура:

Па легендзе ў нас тут стаялі царскія войскі, форма падобная нечым на гусарскую. І доўгімі зімовымі вечарамі гэтыя салдаты хадзілі і паказвалі ўрывак з драмы «Цар Максіміліян». Салдаты пакінулі вёску, а звычай застаўся. І звычай перанялі мясцовыя хлопцы. Яны апраналі салдацкае адзенне, падобнае, і хадзілі па вёсцы.

С тех пор уже не одно поколение «царей» выросло в Семежево.