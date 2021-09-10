Кто такие семежевские цари и почему они колядуют? Показываем уникальный белорусский обряд
Новости Беларуси. Город с тысячелетней историей. Земля богатая талантами. Родина Тишки Гартного, Кузьмы Черного, Алеся Адамовича, еще полусотни литераторов, да и не только. Здесь сохраняют уникальные ремесла и обряды и знают, как сделать ярче жизнь молодежи. Программа «Центральный регион» на СТВ – в Копыле. Столица Дня письменности, где есть чему удивиться.
Его называют народной драмой и карнавалом. Самобытный обряд, не похожий ни на одно традиционное колядование.
Татьяна Шаура, заведующая Семежевским центром культуры и досуга:
Кожны год мы адзначаем у нашай вёсцы Семежава калядны абрад «Цары». Рыхтуемся заранее. За некалькі месяцаў падбіраем маладых і нежанатых хлопцаў на ролю цароў, рэпетыруем. Вырабляем атрыбуты, якія нам патрэбны, шаблі, шапкі, факелы. 13 студзеня, толькі адзін дзень, ходзім да нашых аднавяскоўцаў, паказваем прадстаўленне, віншуем і ідзем так ад хаты да хаты.
Такого не увидишь больше нигде. Уникальный обряд признан историко-культурной ценностью Беларуси, а с 2009 года входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На старый Новый год сюда постоянно приезжают туристы, чтобы своими глазами увидеть красочное действо. Впрочем, круглый год всех желающих здесь знакомят с этой традицией.
Татьяна Шаура:
Вось, у нас малады хлопец, зараз я пакажу, як патрэбна апранаць нашага цара. У яго ёсць белая кашуля, белыя порткі, абавязковым атрыбутам была хустка чырвонага ці бардовага колеру, каб была здалёк відна. Гэта такое ўпрыгожванне. Затым падпаясваем нашымі чырвона-белымі семежаўскімі паясамі крыж накрыж, замацоўваем. На адной палове шапкі – сонца, на другой – месяц.
Как же появился этот самобытный обряд? После третьего раздела Речи Посполитой вблизи Семежево квартировались солдаты царской армии. На Новый год они ходили по крестьянским домам и показывали сценки, за что получали щедрое угощение.
Татьяна Шаура:
Па легендзе ў нас тут стаялі царскія войскі, форма падобная нечым на гусарскую. І доўгімі зімовымі вечарамі гэтыя салдаты хадзілі і паказвалі ўрывак з драмы «Цар Максіміліян». Салдаты пакінулі вёску, а звычай застаўся. І звычай перанялі мясцовыя хлопцы. Яны апраналі салдацкае адзенне, падобнае, і хадзілі па вёсцы.
С тех пор уже не одно поколение «царей» выросло в Семежево.
Евгений Сафронов, участник обрядового коллектива «Цари»:
Пабыць з сябрамі, пахадзіць, парадаваць людзей сваім выглядам. Памятаю, як к нам у хату захадзілі, калядавалі. У мяне ёсць два браты, яны таксама былі царамі.
Татьяна Шаура:
І такіх у нас сем цароў, у кожнага з іх свая назва – цар Максіміліян, цар Мамай, першы, другі, трэці, чацвёрты. А яшчэ ёсць галоўны лекар, які камандуе царамі і лечыць іх з гумарам. Калі табе баліць галава, абрыць дагала, намазаць рэдзькай, хай будзе як барабан турэцкі. Альбо «Што ў цябе баліць?» – «Пячонка» – «Паслаць яго да добрай дзяўчонкі».
Те самые пояса, которыми местные горделиво украшают своих царей, – еще одна достопримечательность Копыльского района.
Читайте также:
Как местный житель помог Есенину и кем работал Тишка Гартный в 13 лет? Рассказываем о знаменитых уроженцах Копыля
«Город изменился до неузнаваемости». Как преобразили Копыль ко Дню письменности?
Легенда о злой чародейке и уникальные находки. Рассказываем про Копыль, город с 1000-летней историей