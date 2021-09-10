Имя «Мисс Беларусь-2021» назовут 10 сентября в Минске

Новости Беларуси. Имя самой красивой девушки страны назовут вечером 10 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пройдет финал конкурса «Мисс Беларусь-2021». Национальный конкурс состоится уже в 12 раз.

Жюри предстоит выбрать белоруску, которая представит нашу страну на конкурсе «Мисс мира» в декабре в Пуэрто-Рико.

Отборочные туры прошли весной во всех областных центрах. Почти из 130 претенденток в финал попали 29 красавиц, которые уже месяц готовятся к борьбе за корону и титул. В финале конкурса самые очаровательные девушки Беларуси продемонстрируют свои грацию, талант и остроумие.