Глаз: «Сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства»

Новости Беларуси. В белорусском Министерстве иностранных дел прозвучало еще одно заявление: сотрудники Генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности узнаем прямо сейчас. На связи со студией корреспондент Константин Герцев.
Константин Герцев, корреспондент:
В здании МИД находится временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Ему разъясняются причины, по которым его подчиненный, сотрудник Генерального консульства Польши в Бресте, должен покинуть территорию нашей страны. Причиной этому стало содействие в незаконном выезде из Беларуси 22-летнего подозреваемого в смертельном ДТП. 3 января он вместе со своим отцом через пограничный пункт «Брест» пытался покинуть территорию нашей страны.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте. Более того, делали это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли. То есть сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства. Более того, обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей. Совершенно предсказуемо, что такие «добрые» советы и услуги подставили гражданина Польши под изменение меры пресечения. Такие действия сотрудников Генерального консульства прямо нарушают ряд положений Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Они нарушают белорусское законодательство так же, как и законы любой другой страны. Они также не поддаются пониманию с точки зрения высокого звания консула или дипломата. Ведь, по сути, это должностное лицо, которое призвано быть примером законности и имеет право, например, посещать закрытые учреждения. И это должностное лицо само осознанно нарушает закон. Тем более что в данном случае речь о гибели людей. Искренне надеемся, что это единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом. Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы.
Константин Герцев:
Напомним, 30 декабря на трассе Брест – Минск произошло ДТП, в результате которого погибли две женщины 1986-го и 1990-го года рождения. Водитель транспортного средства Lada находится в учреждении здравоохранения. Подозреваемый в смертельном ДТП, 22-летний гражданин Польши, сейчас в СИЗО Бреста. Работают сотрудники Следственного комитета Беларуси.
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