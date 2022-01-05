Глаз: «Сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства»

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Нами совершенно точно установлено, что попытку побега инициировали и организовали сотрудники Генерального консульства Польши в Бресте. Более того, делали это осознанно, понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли. То есть сотрудники польского консульства умышленно толкали своего гражданина на нарушение белорусского законодательства. Более того, обрекали его на последующий международный розыск в связи с ДТП, повлекшим смерть людей. Совершенно предсказуемо, что такие «добрые» советы и услуги подставили гражданина Польши под изменение меры пресечения. Такие действия сотрудников Генерального консульства прямо нарушают ряд положений Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Они нарушают белорусское законодательство так же, как и законы любой другой страны. Они также не поддаются пониманию с точки зрения высокого звания консула или дипломата. Ведь, по сути, это должностное лицо, которое призвано быть примером законности и имеет право, например, посещать закрытые учреждения. И это должностное лицо само осознанно нарушает закон. Тем более что в данном случае речь о гибели людей. Искренне надеемся, что это единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом. Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы.