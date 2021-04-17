«Для нас это очень знаменательно». Во время субботника в Лошицком парке белорусские депутаты заложили «Аллею единства»

Новости Беларуси. 17 апреля субботник сплотил людей разных профессий и рангов. В столичном Лошицком парке депутаты Палаты представителей Национального собрания заложили «Аллею единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 апреля субботник сплотил людей разных профессий и рангов. В столичном Лошицком парке депутаты Палаты представителей Национального собрания заложили «Аллею единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшой ансамбль из 20 кленов станет ландшафтным дополнением усадебной территории. Деревья через поколения пронесут память и станут символом единения. Их высадка своего рода и подарок. У Ленинского района сегодня день рождения – 70-летний юбилей.
«Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:
Конечно, для нас это очень знаменательно. Почему именно сегодня праздник, 17 апреля? Именно в этот день будет заложена эта аллея.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Депутаты Палаты представителей ежегодно принимают самое активное участие в субботниках, в том числе и сегодня работают в различных регионах Республики Беларусь.
Парламентарии также почтили память погибших воинов – партизан и минчан Красной Армии, которые освобождали город в 1944 году. Депутаты Палаты представителей возложили цветы к мемориалу на братской могиле.
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