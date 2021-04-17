«Для нас это очень знаменательно». Во время субботника в Лошицком парке белорусские депутаты заложили «Аллею единства»

Новости Беларуси. 17 апреля субботник сплотил людей разных профессий и рангов. В столичном Лошицком парке депутаты Палаты представителей Национального собрания заложили «Аллею единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшой ансамбль из 20 кленов станет ландшафтным дополнением усадебной территории. Деревья через поколения пронесут память и станут символом единения. Их высадка своего рода и подарок. У Ленинского района сегодня день рождения – 70-летний юбилей. «Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:

Конечно, для нас это очень знаменательно. Почему именно сегодня праздник, 17 апреля? Именно в этот день будет заложена эта аллея.