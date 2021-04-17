Работают на главной стройке областного центра. Как проходит республиканский субботник в Бресте?

Новости Беларуси. Трудовой десант из Бреста начал субботнее утро 17 апреля на главной стройке областного центра. Многопрофильный медицинский комплекс – самый амбициозный проект сферы здравоохранения, он станет крупнейшим в регионе. Под одной крышей – детская поликлиника, лечебно-диагностический центр и женская консультация.

Ввода этого объекта жители Бреста особенно ждут, ведь он расположился в самом быстрорастущем и молодом микрорайоне города с населением почти 100 тысяч человек. Общая стоимость проекта – более 50 миллионов рублей. Деньги выделяются из областного и республиканского бюджетов. Первым завершают гинекологический корпус. Возле него уже приступили к благоустройству. И дождь участникам субботника не стал помехой.

Владимир Вабищевич, генеральный директор предприятия «Брестоблсельстрой»:

Практически все общестроительные работы закончены. По графику у нас конец 2022 года – ввод объекта. Но по поручению руководства области строительно-монтажные работы мы должны закончить в этом году. Это реально. Финансирование объекта есть.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Мы сегодня работаем на одном из значимых объектов Брестчины – это брестский медицинский центр, который мы планируем сдать в этом году. И уже есть первые этапы по озеленению. Мы сегодня во время субботника здесь наведем порядок, посадим соответствующие деревья. А те деньги, которые сегодня поступят от субботника, планируется направить частично на памятники, половину, а остальное на последствия борьбы с COVID.