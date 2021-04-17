В субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов

Новости Беларуси. 17 апреля – общенациональный субботник. По традиции каждую весну белорусы вместе делают мир красивее и трудом приумножают благосостояние страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В каждом регионе определен свой участок работ, акцент на наведение порядка. Ну и благие цели – помочь отечественной медицине бороться с последствиями пандемии. Часть средств от субботника направят именно на здравоохранение.