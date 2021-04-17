Председатель Могилёвского облисполкома на субботнике: вот это единство, что все вместе, должно как девиз сегодня послужить

Новости Беларуси. На субботнике в Могилевской области планируют заработать не меньше 1 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть денег пойдет на обустройство мемориального комплекса в деревне Усакино Кличевского района, который посвящен мужеству и патриотизму партизан.

С самого утра жители Могилева приводят в порядок городские улицы, дворы и скверы, благоустраивают памятники и мемориалы. Особенно людно возле нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который недавно возвели в молодом микрорайоне Фатина. Возле комплекса высаживают деревья и цветы, кладут тротуарные дорожки.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

На душу ложится, что все вместе, все вместе люди вышли для наведения порядка. Вот это единство, что все вместе, должно как девиз сегодня послужить единению нашего белорусского народа, что в дружбе мы сильны, в делах мы непобедимы.

Работа кипит и снаружи, и внутри. К ноябрю в спортивном комплексе появится еще два бассейна. Первый этап стройки завершен, в новых залах уже идут тренировки.

Роман Васильев, старший тренер Могилевского училища олимпийского резерва по стрельбе из лука:

Учитывая то, что новый район, мы ожидаем массовое число занимающихся. Думаем, что приведут нам родители своих деток. И, может, из них у нас получится новый олимпийский чемпион.