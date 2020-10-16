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Он отличается гигантской «рукой». Необычный мусоровоз показали в Могилёве

16 октября 2020 18:34
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Новости Беларуси. Новый мусоровоз презентовали 16 октября в Могилеве. Коммунальная техника поможет развивать в Беларуси современные и экологичные способы сбора и хранения мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отличается гигантской «рукой». Необычный мусоровоз показали в Могилёве-1

От привычного мусоровоза новая машина отличается так называемой гигантской «рукой»: специальная крановая установка позволяет обслуживать контейнеры, установленные под землей.

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Только в Могилеве насчитывается около трех сотен таких баков. Они не только экономят пространство, но и сохраняют чистоту на площадках по сбору мусора.

Он отличается гигантской «рукой». Необычный мусоровоз показали в Могилёве-4

За один раз новинка может перевезти почти 7 тонн отходов. Сецмашина оснащена пятью камерами и монитором в кабине, а управлять процессом можно дистанционно с помощью пульта.

Первые экземпляры такой коммунальной техники уже скоро приступят к работе в белорусских городах.

# Мусор # общество # Фотофакт

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