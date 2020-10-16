Он отличается гигантской «рукой». Необычный мусоровоз показали в Могилёве

Новости Беларуси. Новый мусоровоз презентовали 16 октября в Могилеве. Коммунальная техника поможет развивать в Беларуси современные и экологичные способы сбора и хранения мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От привычного мусоровоза новая машина отличается так называемой гигантской «рукой»: специальная крановая установка позволяет обслуживать контейнеры, установленные под землей. Работает на экологию. МАЗ выпустил первый белорусский мусоровоз на газовом ходу Только в Могилеве насчитывается около трех сотен таких баков. Они не только экономят пространство, но и сохраняют чистоту на площадках по сбору мусора.