Он отличается гигантской «рукой». Необычный мусоровоз показали в Могилёве

Новости Беларуси. Новый мусоровоз презентовали 16 октября в Могилеве. Коммунальная техника поможет развивать в Беларуси современные и экологичные способы сбора и хранения мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый мусоровоз презентовали 16 октября в Могилеве. Коммунальная техника поможет развивать в Беларуси современные и экологичные способы сбора и хранения мусора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От привычного мусоровоза новая машина отличается так называемой гигантской «рукой»: специальная крановая установка позволяет обслуживать контейнеры, установленные под землей.
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Только в Могилеве насчитывается около трех сотен таких баков. Они не только экономят пространство, но и сохраняют чистоту на площадках по сбору мусора.
За один раз новинка может перевезти почти 7 тонн отходов. Сецмашина оснащена пятью камерами и монитором в кабине, а управлять процессом можно дистанционно с помощью пульта.
Первые экземпляры такой коммунальной техники уже скоро приступят к работе в белорусских городах.