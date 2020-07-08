Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны

Новости Беларуси. Сегодня в стране 350 автомобилей, работающих от силы тока. Между тем по прогнозам их число за пять лет может вырасти до 100 тысяч единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня в стране 350 автомобилей, работающих от силы тока. Между тем по прогнозам их число за пять лет может вырасти до 100 тысяч единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итак, для чего ввели новые знаки? И когда они появятся на всех электромобилях?
Репортаж Дмитрия Бояровича.
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В Беларуси уже действует указ о поддержке развития электротранспорта. Он вступил в силу с 12 июня.
Документ предусматривает льготы для хозяев «экомашин». Например, освобождение от дорожного налога, растаможки и НДС, платы за парковку (до 2026 года). Указ также предполагает преференции для юрлиц, на балансе которых есть зарядные станции.
Встреча Президента Беларуси с активом Минской области. О чём говорил Александр Лукашенко более трёх часов?
Тему транспорта будущего поднимал 7 июля Президент. На встрече с активом Минска Александр Лукашенко заявил: одна из задач будущей пятилетки – переход на электромобили.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я требую от правительства и горожан, в том числе руководства города, переходить на электромобили. И одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, – это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем от Германии, которая четко поставила сроки ликвидации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, – убрать их из городов – если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и по крайней мере ни в коем случае не отстать.
Для чего на электромобили ставят цветные номера
Тем временем белорусские ученые ведут работу над отечественным «экоавто». Сейчас испытываются несколько опытных образцов.
Ясно, что число электромобилей в Беларуси будет расти. Вот, скажем, в Украине их количество после появления льгот выросло до 30 тысяч. У нас – по прогнозам «Белоруснефти» – через 5 лет машин на электричестве будет насчитываться 100 тысяч единиц.