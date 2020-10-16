Евгений Пустовой: «Белорусы устали? Нет, белорусов достало»

Новости Беларуси. Жители Минска и других городов продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состав участников уже преступных акций вызывает вопрос: какие перемены могут предложить люди, которые регулярно попадают в поле зрения милиции? Правоохранители отмечают, что среди задержанных немало демонстрантов с богатым кейсом «приводов». При этом ни о какой «идейности» здесь речи не идет. Евгений Пустовой продолжит.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Маски сброшены, оскал «сторонников перемен» на лицо. Вернее, на МКАД. Они хотели парализовать работу экономики и всей вертикали власти, но потенциала хватило лишь на блокировку движения на столичной магистрали. Люди едут на работу, везут детей в школы, детские сады, скорая может спешить – воскресные марши привели к новой вспышке COVID. Но озлобленные маргиналы мстят за то, что столица не откликнулись на их призывы «выходи». В общем, куда они могли завести страну, теперь понятно наглядно.

Александр Ивановский: у нас очень много работы, а этому делу мешает какая-то совершенно бессмысленная ходьба Евгений Пустовой:

Вместо лозунгов и красно-белого полотнища в руках адептов революции ежи, ножи и прочие атрибуты радикальных протестов. Теперь это даже не протесты, теперь это преступные акции. Это даже не обиженное меньшинство, теперь среди них большинство радикалов с криминальным опытом. Но прикрыться «идейностью» не получается, выдает богатое уголовное прошлое.

«Мне, если честно, вообще эта политика…» Зачем житель Светлогорска вышел на акцию протеста? На этот раз мужчина попался за недемократическую агитацию своих ценностей. «Мужской» разговор закончился госпитализацией потерпевшего. Возбуждено уголовное дело, отдельно придется ответить за участие в несанкционированных акциях протеста. Евгений Пустовой:

Вместо политических идей – идея наживы и желание урвать себе во время беспорядков. Вот и все перемены. Знакомьтесь, вот яркий представитель типичной змагарской карьеры. Парень из Кобрина сделал с другом «коктейль Молотова» и выбросил с балкона

Евгений Пустовой:

БЧБ-флаги, коктейли Молотова, ежи, наркотики – и все в руках одних и тех же людей. Гремучая смесь белорусских протестов. И давайте внимательнее посмотрим на них, зачастую несовершеннолетних. То есть права голоса у них еще нет, а перспектива уголовной статьи уже есть. Ему 17. Он блокировал движение и нападал на микроавтобус милиции. И это мирный протест? «Сначала мы мирно стояли, но потом пришли радикалы и перекрыли дорогу». Во время акции протеста задержали 17-летнего парня

Евгений Пустовой:

Вместо «не забудем, не простим» – забыл. Простите, Nexta попутал. Это не клановый Кыргызстан, это не олигархическая Украина. Это Беларусь, сильная своими силовиками Беларусь. Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы Тактика радикалов – вовлечь случайных людей, поэтому выбирают спальные районы, дворы многоэтажек. В итоге в эпицентре отнюдь не мирных акций зачастую оказываются и случайные люди. Вот что говорят очевидцы событий. «Не нужно подставлять обычных жителей». Очевидцы событий на улицах Минска обратились к протестующим