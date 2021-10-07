Дистанционное обучение в период коронавируса: мнение министра образования

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

В Беларуси официально объявлена четвертая волна пандемии коронавируса. Наше общество было не готово к такому испытанию, в том числе это испытание легло и на плечи образования. Мне хочется задать вопрос про дистанционку, тоже было много споров, критики какой-то. В этом году дистанционка будет?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Я читал недавно рекомендации ЮНИСЕФ Детского фонда ООН, где написано, что ни в коем случае стараться не закрывать школы. Потому что в результате таких локдаунов, которые были, некоторые школьники пропустили от 40 до 45 недель учебного времени, страдает качество образования. Дистанционка тоже влияет на качество образования, особенно школьного образования. Там как раз очень четкие рекомендации, которые мы в силу своего опыта и чутья выработали самостоятельно здесь. Кстати, на педсовете мы об этом тоже говорили. Поэтому надо понимать, что сегодня дистанционка не может заменить полноценные виды образования. В школе, наверное, можно перевести какие-то предметы на дистанционку, можно в каких-то случаях перейти на дистанционку. Мы разработали эту платформу образовательную, где можно самостоятельно уроки посмотреть. Но все равно, чтобы аттестовать ребенка, нам надо его проконсультировать, опросить. Учитель может выбрать, в какой форме это будет проходить. Он может индивидуально позвать, может по интернету с ним пообщаться. Но вариант говорящей головы учителя, который нам предлагали, а на другом конце интернета находятся учащиеся с отвернутой камерой, занимающиеся своими делами, это не способствует повышению качества образования.

Игорь Карпенко:

А если взять такие функции школы, как социализация, развитие таких важных человеческих навыков, без которых невозможно выйти в самостоятельную жизнь, например, коммуникативные качества? Как мы можем их развить, если не будет общения разновозрастных коллективов, в своем коллективе? Школа – это площадка, где школьники выполняют важные социальные роли, таким образом школа выполняет функцию социализации. А воспитательные функции? А если говорить о профессиональном образовании? Да, мы записали в кодекс, что может появиться самостоятельная форма, дистанционная форма образования. Но давайте подумаем, по всем ли мы специальностям высшего образования (а у нас их 380) сможем дистанционно обучать? Например, можем обучить медицине дистанционно? Нет. А вот если человек уже имеет высшее образование и решил получить второе высшее образование, идет на сокращенный срок обучения, например, я историк, но решил получить юридическое образование, значит я могу тогда на дистанционное пойти, как на заочку раньше шли. А по каким-то предметам нужна и практика. Ольга Коршун:

Будет ли обязательная вакцинация для студентов, педагогов?