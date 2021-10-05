Факультатив по духовно-нравственному воспитанию в школах. Игорь Карпенко расставил все точки над i

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Пресса все опять перевернула с ног на голову. Во-первых, это не новый факультатив. У нас был факультатив «Основы православной культуры». Сейчас мы его обновили и назвали «Факультатив по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию». Пока разработали учебно-методический комплекс для 5-6 классов. Факультатив, который учащиеся могут выбрать. Никто никого не заставляет. Почему именно православные священники? Нигде так вопрос не стоял. Вести его должны профессионалы. Те, кто могут вести этот факультатив. Поэтому неслучайно педуниверситет и те, кто готовит по педагогическим специальностям, получили задачу проработать вопрос. Может, введение спецкурсов для учителей, которые могут и должны вести такие факультативы. Это может быть учитель истории, языка и литературы, учитель географии. В каких-то случаях, может, придет и священник, если имеет педагогическое образование. Когда мы разрабатывали этот факультатив при участии священнослужителей, они тоже активно участвовали, не стоял вопрос, что сейчас все священники пойдут в школу преподавать. Во-первых, нет такой возможности и необходимости.

Игорь Карпенко:

Этот факультатив не направлен на то, чтобы привлечь людей в церковь. Факультатив преследует совершенно другие цели, надо просто почитать программу. Пресса, читая эту программу, выкладывая эту программу, вдруг начинает писать непонятно о чем. Будут учить православию. Во-первых, там основано на христианских ценностях, а христианские ценности шире, чем православие. Например, ни у кого не вызывало сомнений, когда мы устраивали в храме-памятнике захоронение останков людей, которые были уничтожены в Тростенце, которые хранились определенное время в музее ВОВ, мы их в крипту захоронили. Там представители пяти конфессий: православные, католики, иудеи, мусульмане, лютеране служили службу. Потому что мы не можем определить по косточкам и пеплу, какого вероисповедания были люди. Может, там были еще и атеисты. Но они служили, ни у кого не вызывало это никаких сомнений. Какие вопросы возникли к христианским ценностям, которым на территории нашей страны 1 025 лет?