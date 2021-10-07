Согревают тысячи домов. Как в отопительный сезон работают котельные?

Когда за окном хмурится осень, а столбик термометра стремительно ползет вниз, отопление, которое приносит тепло и уют в дома – настоящее спасение от октябрьских заморозков, а значит и лучшее лекарство от хандры. Любопытно, но готовиться к отопительному сезону начали еще раньше, летом.

Павел Руфкин, начальник районных тепловых сетей № 7 ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

Летом мы производим ремонты всего основного оборудования, котлов, насосов, тепловых сетей, плюс испытания, чтобы безболезненно войти в отопительный сезон, хорошо его пройти, отработать без повреждений, отключений. Результат прохождения зимы, именно отопительного сезона – это результат того, как мы отработали летом. Сложно поверить, но в этом небольшом аккуратном здании и спряталось от посторонних глаз все то, что ежедневно без перебоев согревает более сотни домов бывшего военного городка в Уручье. Но героев нужно знать в лицо. Первая остановка, сердце котельной – диспетчерский пункт.

Павел Руфкин:

Здесь оперативный персонал производит управление и мониторинг за всеми параметрами работы оборудования котельного, насосного, за состоянием тепловых сетей, расходы по тепловым сетям потребителю. Оперативный персонал работает здесь 24/7. Двухэтажный лабиринт из десятка толстых и тонких труб, станция вторая – котельная. Перед тем как попасть в огромные цистерны для нагревания, вода проходит обязательную обработку.

Павел Руфкин:

Путь воды к потребителю начинается отсюда. Вода проходит химводоподготовку, где она умягчается, чтобы не коррозировали трубы, ни наши тепловые трубы, ни батареи у потребителей в квартирах. После обработанная жидкость наконец попадает в цистерны и начинается самый важный процесс – нагрев воды. Павел Руфкин:

Вода насосом подается в котлы, там она нагревается до необходимой температуры, идет уже к потребителю в батареи, в которых она охлаждается, поступает обратным ходом к нам на источник. Происходит такая циркуляция воды, тем самым у людей тепло в квартирах.

Более 500 кубометров воды в час. Работают котлы в режиме нон-стоп на природном газе и местных видах топлива. Никакой копоти и гари – стерильная чистота, вот он признак успеха. Павел Руфкин:

Температура воды зависит от температуры наружного воздуха. В соответствии с этим температура колеблется. При положительных температурах воздуха сетевая вода, идущая к потребителю, находится на уровне 67 градусов. В сильные морозы она растет до 95 градусов. А ведь когда-то в подобных цехах кипела жизнь. Рабочие вручную зажигали котлы и лично следили за процессом. Сегодня в этих коридорах пусто, все манипуляции, даже обнаружение поломок, проводят удаленно.