Можно ли делать прививку от коронавируса беременным? Спросили у врача

Стоп COVID. По всему миру проходит массовая вакцинация от коронавируса. Важно понимать, прививка – это не панацея, она не лечит болезнь, а предотвращает ее осложнения. Заболеть от самой вакцины невозможно, но у некоторых людей может появиться небольшая реакция в виде повышенной температуры или недомогания. Зато впоследствии вы приобретете иммунитет от заразы, которая ежедневно уносит не одну жизнь.

Ольга Шибко, пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь:

Я вакцинировалась «Спутник V» в два этапа, была ревакцинация. В целом, я очень довольна. Перенесла очень легко. Я мама двоих детей и моя трудовая деятельность связана с большим количеством контактов, коммуникацией. Из любопытства я после ревакцинации (спустя 30 дней) провела иммунохроматографический анализ крови на антитела к коронавирусу. Посмотрела вместе с врачами, как много антител выработалось. На моем организме вакцина хорошо сработала, я чувствую себя хорошо, вакцинировалась я в июне, антитела есть до сих пор. Перед введением препарата каждого пациента осматривает врач. Но, безусловно, во все времена особое внимание уделяется здоровью будущих мам и их малышей. А можно ли в таком интересном положении делать прививку?

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Если производитель вакцины в инструкции указывает, что вакцина безопасна для беременных, прививаться можно и нужно. Однако есть ограничения, если беременная женщина приходит прививаться, она должна быть абсолютно здорова. Все остальные противопоказания такие же, как для обычных, взрослых, здоровых людей.

Согласно инструкции, здоровые беременные женщины могут прививаться при условии, что срок беременности больше 22 недель. Кормящие мамы также могут сделать прививку. Согласно рекомендациям ВОЗ, кормление не является противопоказанием. А вот другой категории пациентов, старше 60 лет, не просто рекомендуется, а скорее обязательно следует поспешить за вакциной. Ведь они в особой группе риска.

Ольга Громада:

Иммунная система у таких лиц работает не так активно, как у здоровых людей среднего возраста. Соответственно, к этому времени данная группа пациентов уже накопила свой багаж заболеваний. К сожалению, со временем мы не становимся здоровее. Если у пациента есть сопутствующая патология, такая группа лиц является группой риска по осложнениям после перенесенной коронавирусной инфекции. Лица старше 60 лет должны быть привиты по показаниям. Во время обострения хронических заболеваний не рекомендуется проводить вакцинацию. А вот вопрос, будут ли прививать детей, до сих пор остается открытым.