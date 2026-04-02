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В Индии началась перепись населения

02 апреля 2026 07:09
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В Индии, одной из самых густонаселенных стран, началась перепись населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первоначально она была назначена на 2021 год, но была перенесена из-за пандемии.

В течение года более 3 миллионов чиновников проведут поквартирный обход, чтобы собрать данные о кастах и условиях проживания. По информации ООН, в 2023 году Индия с населением около полутора миллиардов человек обогнала Китай. Эксперты расценивают этот факт с оптимизмом: правительство видит в преимущественно молодом населении страны большой резерв квалифицированных работников.

# Международная политика

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