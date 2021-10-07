Уменьшайте скорость и держите дистанцию. Рассказываем об особенностях вождения в непогоду

Пока природа балует нас бабьим летом, но не стоит забывать про главного спутника осеннего сезона. Переменчивая погода может легко обернуться ливнем. А езда в дождь не прощает ошибок. Вот почему так важно вспомнить особенности вождения в непогоду.

Александр – заядлый путешественник. За 10 лет водительского стажа мужчина объездил половину Беларуси, поэтому про эксплуатацию авто знает не понаслышке.

Александр Атрахимович: Прежде всего, нужно быть очень внимательным за рулем. Когда я попадаю в сильный дождь, сразу уменьшаю скорость, увеличиваю дистанцию между автомобилями, потому что тормоза у машины становятся хуже, тормозной путь длиннее, видимость ухудшается. Руль держу двумя руками, потому что есть возможность заноса, чтобы было можно вовремя сманеврировать. В плохую погоду лучше вовсе отказаться от поездки, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Надежда Косилко, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Во-первых, нужно следить за технических состоянием автомобиля, состоянием щеток, стеклоочистителей и автомобильных покрышек. Во-вторых, изменить манеру езды, а также придерживаться правила: чем сильнее ограничена видимость, тем меньше должна быть скорость движения.

На мокрой дороге стоит избегать резких маневров и поворотов. Опасайтесь луж. Преодоление водного препятствия на большой скорости может закончиться заносом.

Надежда Косилко:

Если пошел дождь, обязательно включите ближний свет фар, только таким способом можно сделать себя заметным на дороге.