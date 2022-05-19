«Я видел, что папа делал петлю, бочку, колокол». Сын Андрея Ничипорчика о том, почему тоже хочет летать

19 мая 2021 года в 11:30 сообщение речевого информатора врывается в радиоэфир: у самолета Як-130 с номером 74 на борту отказала система дистанционного управления. Эту информацию подтверждает и сам пилот Андрей Ничипорчик, позывной – 440.
19 мая 2021 года в 11:30 сообщение речевого информатора врывается в радиоэфир: у самолета Як-130 с номером 74 на борту отказала система дистанционного управления. Эту информацию подтверждает и сам пилот Андрей Ничипорчик, позывной – 440.
В семье Ничипорчиков трое малышей – старший сын Алексей, дочь Вика и младший Андрюша. Первый месяц после трагедии дети не знали, что папа больше никогда не вернется домой.
Анастасия Ничипорчик, супруга:
Троих детей он хотел, чтобы скучно им не было по одному.
Сегодня старший сын знает: папа Герой. Мальчик увлекается авиацией. Пока тренируется на игрушечных самолетах, а при случае занимается и на тренажерах, пробуя пилотировать учебно-тренировочный Л-39 и даже учебно-боевой Як.
Алексей Ничипорчик, сын:
Я решил стать летчиком, потому что мне нравятся самолеты. Мне нравится, как они летают. Мне очень интересно на них смотреть. Мы летали, мне понравилось. Я видел, что папа делал петлю, бочку, колокол. Бочка – это когда берешь, переворачиваешься и выворачиваешься. Петля – это вот так вот [показывает петлю – прим. ред.]. А колокол – это просто летишь вверх, отключаешь двигатель и летишь вниз.
Анастасия Ничипорчик:
С пеленок еще. Я помню, еще будучи беременной, мы ходили Андрея встречать, он с 9 Мая прилетал. Когда он родился, ходили встречать на аэродром. Ему очень нравились самолеты. Когда Андрей крутил пилотаж… У нас же здесь видно. Когда выходишь, можно увидеть. Андрей звонил иногда и говорил: буду сейчас крутить пилотаж. Можете выйти к школе, посмотреть. И мы выходили, я брала Лешу, Вику. И Леша просто с замиранием сердца смотрел.
Галина Ничипорчик, мама:
Я, конечно, за Андрюшу очень переживала и за мужа переживала, и за Лешу, если он станет летчиком, буду переживать. Но я спокойна. Все ж таки, это его выбор. И Андрей был счастлив. Он счастлив был, когда летал. Если Леша будет счастлив полете, то будем счастливы мы все.
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