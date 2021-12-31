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Директор РНПЦ «Мать и дитя»: пожелание в новом году – рожайте. Для этого создаются все благоприятные условия

31 декабря 2021 15:13
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Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активнее развивать репродуктивные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре здесь открыли новый корпус для выхаживания самых сложных деток. Тридцать бюветов, а рядом комфортные условия для нахождения мам. Также создан Банк грудного молока. Рекорд белорусских врачей – выхожен младенец весом в 450 граммов. В других странах новорожденных с таким весом даже не вносят в статистику.

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: пожелание в новом году – рожайте. Для этого создаются все благоприятные условия-1

Главу государства познакомили с новыми технологиями реанимационного корпуса и рассказали в целом о системе перинатальной помощи в стране. Она трехуровневая. Самые сложные роды проводят здесь, в РНПЦ «Мать и дитя». Он является центром четвертого технологического уровня. Только за предыдущие сутки здесь родились 13 младенцев.

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: пожелание в новом году – рожайте. Для этого создаются все благоприятные условия-4

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
В 2022 году самое основное, как я говорил, для любого человека моей специальности – это повышение рождаемости. Создаются все благоприятные условия. Уже нет и COVID – отступит со временем, наступят времена, в конце концов, хорошие. Поэтому пожелание в новом году тем, кто еще не пришел к этому, – рожайте. Тем, кто пришел к этому один или два раза, приходите в третий раз. Мы всегда рады вас видеть в нашем родильном доме.

Директор РНПЦ «Мать и дитя»: пожелание в новом году – рожайте. Для этого создаются все благоприятные условия-7

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Сергей Васильев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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