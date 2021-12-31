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Около 500 человек встретят Новый год в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка навестили беженцев и вручили подарки детям

31 декабря 2021 14:49
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Новости Беларуси. Новогодние хлопоты достигли и белорусско-польской границы. К беженцам, которые вынужденно встречают праздник во временном кризисном центре, пришли Дед Мороз со Снегурочкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около 500 человек встретят Новый год в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка навестили беженцев и вручили подарки детям-1

В роли волшебников 31 декабря – сами работники Красного Креста. В последний день уходящего года они решили организовать праздничный обед для беженцев. Местом такого импровизированного утренника стала военная палатка, в которой ежедневно людям раздают горячее питание и гуманитарные наборы. В этот раз не обошлось без сюрпризов, особенно для самых маленьких жителей лагеря – их ждали красочные подарки. Дети белорусского Деда Мороза называют Баба Ноэль – в их традиции она приносит подарки. Впрочем, сейчас это неважно, малыши искренне радовались празднику, несмотря на ситуацию.  

Около 500 человек встретят Новый год в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка навестили беженцев и вручили подарки детям-4

Привет! Это тебе! С Новым годом! С новым счастьем!  

Около 500 человек встретят Новый год в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка навестили беженцев и вручили подарки детям-7

Наталия Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:  
Знаете, есть хорошее такое выражение в любой стране мира на любом языке дети улыбаются одинаково. Вот для того, чтобы вызвать их улыбки сегодня, мы привезли им Дедушку Мороза, Снегурочку. Порядка 100 детей по нашим подсчетам, поэтому 100 подарков. Девчонкам Барби, мальчишкам мягкие игрушки, конструкторы «Лего» и сладкие подарки.  

Около 500 человек встретят Новый год в ТЛЦ. Дед Мороз и Снегурочка навестили беженцев и вручили подарки детям-10

Дед Мороз:  
Мы желаем крепкого здоровьица с внученькой, желаем счастья в личной жизни, во всех начинаниях, удачи, чтобы все получалось, и чтобы 2022-й год стал лучше, чем 2021-й.  

Снегурочка:  
А я пожелаю исполнения желаний нашим самым маленьким деткам.  

Новый год в стенах кризисного центра встретят около 500 беженцев. Они продолжают ждать реакцию Евросоюза и искренне надеются, что под бой курантов случаются чудеса.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Наталия Толкачева # Фотофакт

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