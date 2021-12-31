Переломы, ожоги, отравления. Напоминаем правила безопасности в Новогоднюю ночь

Новый год на пороге. Пока хозяйки нарезают «Оливье», а близкие в суматохе докупают подарки, самое время вспомнить, что праздники нужно провести не только весело, но и безопасно. Как же сохранить здоровье в новогоднюю ночь? Узнаем.

Диана Лизун, заведующий приемным отделением 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова г. Минска:

Большое количество пациентов поступают с простудными явлениями, учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, пациенты в состоянии алкогольного опьянения, пациенты с гололедными травмами, также это пациенты с обморожениями и ожогами. Как правило, уже на 1 января встречаем пациентов с обострением панкреатитов, холециститов.

Праздничное застолье – не только главный враг фигуры. Изобилие вредностей, избыток алкоголя и переедание могут привести к обострению хронических заболеваний. Не стоит пускаться во все тяжкие. Чтобы не подорвать здоровье, во всем стоит знать меру. И, конечно же, избирательно подходим к выбору продуктов.

Алеся Пастушенко, врач общей практики, заведующий отделением общей врачебной практики №31-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Наибольшую опасность в плане токсикоинфекций несут салаты с майонезом, сметаной, кондитерские изделия с кремом. Продукты, изготовленные из рубленого мяса – паштет, рубленые котлеты, рулет, готовая мясная и рыбная продукция. Майонезные салаты должны быть съедены в течение 24 часов, приобретать алкогольную продукцию рекомендуется только в разрешенных законодательством точках продажи. Чтобы растрясти съеденное, отлично подойдут танцы и прогулки на свежем воздухе. Только не нужно горячиться. Мороз за окном может укусить не только за нос. Одеваемся по погоде, не забываем перчатки и шапку, иначе простуд и обморожений не избежать. А вот в качестве согревающего напитка лучше захватить чай. И не забываем про гололед.

Вадим Чайковский, заведующий травма-хирургическим отделением 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

В большинстве случаев – это перелом лучевой кости, более серьезная травма – перелом со смещением, суставные переломы, нередко ломаются лодыжки, поскольку человек подворачивает ногу, человек должен быть внимателен. Не надо широко шагать, если падения не избежать, стоит падать на бок, чтобы смягчить удар.

Ну и какой же Новый год без салюта? Чтобы праздник прошел с огоньком, но без пожара, необходимо соблюдать правила безопасности.

Андрей Дудко, заместитель главного врача по медчасти 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова г. Минска:

Каждый год без исключения в клиники поступают пациенты с ожогами от пиротехники. Чаще всего руки, пальцы. Хочется сказать родителям, чтобы берегли детей, ни в коем случае не допускали детей к изделиям пиротехническим. Это игра для взрослых.