Александр Лукашенко: «Другой город можно было бы похвалить, что он там жильё строит, прирастает, но только не Минск»

Новости Беларуси. О развитии Минска 20 мая говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент всегда уделял столице особое внимание. Оно и понятно: в Минске проживает пятая часть населения страны. Речь шла о перспективах. Президент пригласил на встречу глав районов столицы, ведь именно им придется выполнять поручения на местах.

Акцент на экономику. За четыре месяца валовой региональный продукт вырос на 1,6 %, подросла и зарплата – это в среднем почти 2 000 рублей, увеличились отчисления в столичный бюджет (залог развития социальной сферы). Александр Лукашенко обратил внимание на то, что не всегда руководство города опережает и даже вовремя реагирует на запросы жителей. Президент напомнил о недопустимости еще большей застройки столицы, в то время как допустимая планка в 2 миллиона жителей в Минске уже взята.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Превышена планка в 2 миллиона жителей. Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить, и особенно для минчан сейчас. Вы видите, что у нас уже появились пробки на дорогах, но вы не видите, какую загазованность они создают в Минске – только пробки, не говоря уже о других факторах, в том числе предприятиях. Поэтому нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы же поймите, что возникнет проблема с рабочей силой – куда ее девать? Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Более того, мы же стягиваем из самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России, Москвы. За это другой город можно было бы похвалить, что он там жилье строит, прирастает, но только не Минск. Тем более что на этом фоне число занятых в экономике снижается. К чему приводят такие ножницы, вам абсолютно должно быть известно.

Глава государства поинтересовался и судьбой долгостроев, которые не первый год портят облик Минска. «Памятники бесхозяйственности и безответственности» на особом контроле. И еще одно требование Президента: впредь не допускать таких ситуаций и разработать механизм, который позволит вовремя купировать возникшие проблемы. Установлен и срок, когда вопрос должен быть решен – 1 августа. Мингорисполком о долгостроях: «Подготовлен проект указа, касающийся работы с незавершёнными объектами»