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ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в Европе на 60%. Как проходит вакцинация в Беларуси?

23 мая 2021 18:08
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ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Послабления для вакцинированных авиапассажиров ввели более 20 стран.

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в Европе на 60%. Как проходит вакцинация в Беларуси?-1

В Беларуси тем временем продолжается кампания по вакцинации. 300 тысяч доз китайского препарата от COVID-19 доставлено в Минск в рамках гуманитарной помощи. Препараты распределят по регионам страны. К слову, получить защиту можно было прямо на минской выставке «Здравоохранение Беларуси».

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в Европе на 60%. Как проходит вакцинация в Беларуси?-4

Между тем, произведенная в Беларуси вакцина «Спутник V» поступает потребителю только после подтверждения ее качества. Об этом заявил в прямом эфире ток-шоу «По существу» генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в Европе на 60%. Как проходит вакцинация в Беларуси?-7

Российская вакцина доказала свою состоятельность. Ее эффективность – 92 %. Это значит, что из 100 привитых 92 не заболеют, а восемь человек если и заболеют, то перенесут в легкой форме.

Последний выпуск программы был посвящен этой резонансной теме. Подробности читайте здесь.

# Вакцинация # общество # Сергей Беляев # Фотофакт

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