ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости коронавирусом в Европе на 60%. Как проходит вакцинация в Беларуси?

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Послабления для вакцинированных авиапассажиров ввели более 20 стран.

В Беларуси тем временем продолжается кампания по вакцинации. 300 тысяч доз китайского препарата от COVID-19 доставлено в Минск в рамках гуманитарной помощи. Препараты распределят по регионам страны. К слову, получить защиту можно было прямо на минской выставке «Здравоохранение Беларуси».

Между тем, произведенная в Беларуси вакцина «Спутник V» поступает потребителю только после подтверждения ее качества. Об этом заявил в прямом эфире ток-шоу «По существу» генеральный директор предприятия «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.