Обсудят самые громкие хакерские атаки и выйдут на связь с настоящими мошенниками. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Очередной выпуск ток-шоу «По существу» в прямом эфире уже в понедельник, 24 мая, в 18:30, за час до вечернего информационного канала. Ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова попытаются найти антидот для киберпреступности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это цифровое зло угрожающими масштабами распространяется по всему миру, и Беларусь не исключение. За последний год количество таких преступлений только в нашей стране увеличилось в три раза. Самые громкие хакерские атаки. Как не попасть в цифровую ловушку и какие данные под грифом «Секретно» для чужих глаз?

На дискуссионной площадке ток-шоу соберутся эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы. И даже планируем выйти на связь с настоящими мошенниками.