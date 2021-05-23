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Обсудят самые громкие хакерские атаки и выйдут на связь с настоящими мошенниками. Анонс ток-шоу «По существу»

23 мая 2021 18:08
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Новости Беларуси. Очередной выпуск ток-шоу «По существу» в прямом эфире уже в понедельник, 24 мая, в 18:30, за час до вечернего информационного канала. Ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова попытаются найти антидот для киберпреступности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Обсудят самые громкие хакерские атаки и выйдут на связь с настоящими мошенниками. Анонс ток-шоу «По существу»-1

Это цифровое зло угрожающими масштабами распространяется по всему миру, и Беларусь не исключение. За последний год количество таких преступлений только в нашей стране увеличилось в три раза. Самые громкие хакерские атаки. Как не попасть в цифровую ловушку и какие данные под грифом «Секретно» для чужих глаз?

На дискуссионной площадке ток-шоу соберутся эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы. И даже планируем выйти на связь с настоящими мошенниками.

Удастся ли отправить бумеранг информационного развода, узнаете уже завтра в 18:30 в ток-шоу «По существу».

# Интернет-мошенничество # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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