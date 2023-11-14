Директор «Бабушкиной крынки» задержан – КГБ раскрыл подробности коррупционной схемы

Новости Беларуси. К подробностям «дела молочников». Президент рассказал о существовавших преступных схемах в ущерб государству. Если коротко, коммерческие структуры имели возможность закупать продукцию белорусских предприятий по заниженной цене, чтобы потом продать ее с большей выгодой на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как «Бабушкина крынка» попала в скандал и кто снимал сливки с молочных рек Могилевской области, разбиралась Виктория Ходосок.

«Бабушкина крынка» – всем хорошо известный производитель молочной продукции в стране. В сентябре 2019 года управлять холдингом стал Геннадий Скитов (до этого сменив ряд руководящих должностей). Придя на новое место работы, махинатор сразу же установил свои порядки. И в кресла посадил своих же людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде чем мы начнем этот разговор в связи с тем, что ко мне ходоки пошли по некоторым вопросам. Я хотел бы публично озвучить проблему. Может, кто-то ответит на некоторые вопросы из присутствующих (премьер-министр, вице-премьер, глава Комитета государственного контроля), выслушав это. Но поскольку следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду. Подробности.

После назначения директор Скитов знатно расправил крылья и поставил на поток «левые схемы продаж». Так, значительные объемы молочки (порядка 50 % сыров и масел) стали реализовываться через руководителя ряда аффилированных компаний господина Владимира Сирутя. Для коммерсанта были созданы выгодные условия отгрузок готовой продукции. Позже Сируть и вовсе монополизировал экспортные потоки «Бабушкиной крынки». Без согласования с ним другие представители бизнеса получить товар на молочном предприятии и не могли.

Кроме того, Скитов под предлогом необходимости распродажи складских запасов, намерено их накапливая, добивался для холдинга снижения индикативной цены, дабы обеспечить Сирутю максимально возможную прибыль от перепродажи товаров в Россию. За что Сируть щедро «благодарил» своего подельника.

Не только деньгами. На кадрах видите получение одной из взяток – 100 тысяч долларов (кстати, посредником была мать Скитова). Не стесняясь, брал Скитов и икрой – 30 килограммов деликатеса на общую сумму 60 тысяч долларов. Она же была и подношением чиновникам. Обнаружены в доме директора «Крынки» огромные запасы оружия. Проводится проверка.

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:

В ходе проведенных мероприятий при получении взятки в особо крупном размере совместно со своими сообщниками с поличным задержан генеральный директор ООО «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов. Одновременно задержаны представители коммерческих структур, которые реализовали преступную схему по сокрытию от налогообложения на счетах подконтрольных им зарубежных субъектов хозяйствования собственной прибыли, размер которой, по предварительным оценкам, составлял более 10 миллионов долларов в год. Часть из этих денежных средств передавалось должностным лицам в качестве откатов. О результатах проделанной работы доложено главе государства, им даны конкретные поручения. В настоящее время Комитет государственной безопасности проводит мероприятия по выявлению всех участников коррупционной схемы, привлечению виновных к установленной законом ответственности, возмещению причиненного государству вреда, а также по наведению порядка на всех белорусских предприятиях молочной отрасли. Ну а жил Скитов, как все вы прекрасно понимаете, на широкую ногу.

1 октября. 2023 год. И мы в Браславах. База отдыха «Леошки». Вот такую нам накрыли полянку. Там наши угорьки. Красота-то какая неземная. И это я, всем привет.