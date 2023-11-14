Лукашенко о «деле молочников»: там светятся и члены правительства!

Новости Беларуси. К подробностям «дела молочников». Президент рассказал о существовавших преступных схемах в ущерб государству. Если коротко, коммерческие структуры имели возможность закупать продукцию белорусских предприятий по заниженной цене, чтобы потом продать ее с большей выгодой на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Отличительной особенностью деятельности владельцев белорусских фирм явилось наличие подконтрольных субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать молочную продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу. Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович [премьер-министр Роман Головченко – прим. ред.], тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие.

Александр Лукашенко:

Все началось, господин Субботин [председатель Витебского облисполкома – прим. ред.], с Витебской области. Может быть, до вас. Но не дай бог (губернаторов предупреждаю) косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне ни были. Это вопрос не Лукашенко. Это вопрос государственной важности. Еще раз хочу публично, Василий Николаевич [председатель КГК Василий Герасимов – прим. ред.], предупредить вас. Это хорошо, что вы видите фермы неубранные. Это с них спросят. Но вот тут ваши косяки. Займитесь принципиально.

Вчера я поручил председателю Комитета [КГБ – прим. ред.] всех переписать, всю собственность. А собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Умножайте на три (не все увидели), а может, на пять. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности.

В результате возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток, уклонения от уплаты налогов в отношении 26 должностных лиц коммерческих фирм и госпредприятий. 15 из них арестованы. Фигуранты сотрудничают со следствием и даже уже возмещают ущерб. Но это не финал громкого молочного дела. Всем, кто пытается, скажем так мягко, «обхитрить» закон, по нему же и придется ответить!