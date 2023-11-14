Памятник святому князю Александру Невскому открыли в Минске

Памятник создал белорусский скульптор Ярослав Филиппович. Его отливали в нашей стране. Такая величественная конная статуя в Минске первая. Идея установить ее именно в столице возникла несколько лет назад, а на воплощение понадобилось меньше года.

В истории нашей страны имя Александра Невского запомнилось тем, что, будучи князем новгородским, в XIII веке он заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем, взяв в супруги его дочь. С учетом высочайшей политической значимости института бракосочетания в ту эпоху, это можно считать первым прочным союзным договором между правителями земель, которые спустя века станут Беларусью и Россией.