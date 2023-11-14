Памятник святому князю Александру Невскому открыли в Минске

Новости Беларуси. Город под защитой Александра Невского. В Минске открыли памятник святому благоверному князю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Город под защитой Александра Невского. В Минске открыли памятник святому благоверному князю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конную статую высотой 11 метров водрузили на постамент вблизи Посольства России в Беларуси. Инициативу нашего духовенства увековечить память Александра Невского лично поддержал Президент Беларуси.
Памятник создал белорусский скульптор Ярослав Филиппович. Его отливали в нашей стране. Такая величественная конная статуя в Минске первая. Идея установить ее именно в столице возникла несколько лет назад, а на воплощение понадобилось меньше года.
В истории нашей страны имя Александра Невского запомнилось тем, что, будучи князем новгородским, в XIII веке он заключил союзный договор с полоцким князем Брячиславом Васильевичем, взяв в супруги его дочь. С учетом высочайшей политической значимости института бракосочетания в ту эпоху, это можно считать первым прочным союзным договором между правителями земель, которые спустя века станут Беларусью и Россией.
Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых:
Весьма символично, что конный памятник святого князя воздвигается на Белой Руси во время, когда нашему Отечеству вновь угрожает опасность, чтобы свидетельствовать о необходимости объединить усилия в духовном противостоянии разрушительной силе зла.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
То, что памятник Александру Невскому имеет здесь достойное место и оно совершенно оправдано, в этом нет сомнений. Потому что от брака Александра Невского и Александры Брячиславовны, полоцкой княжны, родилось очень много детей. И один из них Даниил, который впоследствии получил звание Даниил Московский. Собственно говоря, с этого момента и началось становление города Москвы, будущей столицы нашего общего Отечества. Так что мы уверены, что этот памятник будет местом притяжения.
Сразу после торжественной церемонии открытия памятник освятил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. В честь Александра Невского в нашей стране названо около 40 храмов и часовен. Сохранение исторического наследия – свидетельство высокой духовной культуры белорусов.