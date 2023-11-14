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Изменён порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка

14 ноября 2023 17:01
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Новости Беларуси. В Беларуси изменен порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменён порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка-1

Соответствующий Указ подписал Президент. Он также корректирует положения, касающиеся вопросов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, уточняются функции Национального банка по государственному регулированию рейтинговой деятельности.

# Нацбанк Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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