Изменён порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка

Новости Беларуси. В Беларуси изменен порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси изменен порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий Указ подписал Президент. Он также корректирует положения, касающиеся вопросов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, уточняются функции Национального банка по государственному регулированию рейтинговой деятельности.