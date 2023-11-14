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«Отвечать будете все, притом жестоко!» Президент озвучил масштабы серых схем на «Бабушкиной крынке»

14 ноября 2023 13:30
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Новости Беларуси. Установить единые жесткие правила игры для всех участников рынка пассажирских автоперевозок. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблем в этой сфере предостаточно. Ради заработка перевозчики идут на разного рода уловки.

Лукашенко: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. А мы чего телепаемся? подробности здесь.

Кроме проблем в транспортной отрасли, на совещании во Дворце Независимости Президент озвучил информацию о вскрытии преступных схем в молочной сфере. Речь об известном предприятии «Бабушкина крынка».

«Отвечать будете все, притом жестоко!» Президент озвучил масштабы серых схем на «Бабушкиной крынке»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В сентябре 2019 года на должность директора назначен господин Скитов. Сформировал свою команду, многие любят об этом говорить: команда, мы, тут. Я всегда вас уберегал от этого – никаких команд. Должна быть структура управленческая и прочее. Свою команду менеджеров, новую сбытовую политику, полностью замкнул на себя финансовые потоки. Но смотрите, всех смели под контролем губернатора. Анатолий Михайлович [Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома – прим. ред.], не вы тогда были? Ну да, не вы. Был Заяц [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра – прим. ред.].

«Отвечать будете все, притом жестоко!» Президент озвучил масштабы серых схем на «Бабушкиной крынке»-4

Первый заместитель – Щучинский завод «Автопровод». Нестерович. ОАО «МАЗ». Я не называю фамилий. Директоров филиалов назначает «Бабушкиной крынки»: начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП. Они, кстати, курировали Борисовский мясокомбинат, где этот Скитов работал до сего времени. Наверное, эти милиционеры и прочие так хорошо контролировали этот мясокомбинат, что он их потащил с собой в Могилев. Бывший водитель Скитова – водителя начальником назначил по производству сыров. Белыничский, бывший Борисовский комбинат хлебопродуктов. И родственники: двоюродный племянник, двоюродный брат и сын. Ну как же без этого? В результате года два мы работали с этими бандами. Их задержано, руководителей, по стране человек девять?

«Отвечать будете все, притом жестоко!» Президент озвучил масштабы серых схем на «Бабушкиной крынке»-7

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности:
26 человек задержаны, на данный момент 15 арестованы.

Александр Лукашенко:
Арестованы... Смотрите, чтобы не разбежались. В результате оперативно-розыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Сейчас начнут выть и кричать: было «дело врачей», еще кого-то, сейчас «дело молочников». Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для всех. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жестоко будете отвечать.

Подробности этого дела смотрите в нашем репортаже в 19:30.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Анатолий Исаченко # Леонид Заяц # Фотофакт

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