«Отвечать будете все, притом жестоко!» Президент озвучил масштабы серых схем на «Бабушкиной крынке»
Новости Беларуси. Установить единые жесткие правила игры для всех участников рынка пассажирских автоперевозок. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблем в этой сфере предостаточно. Ради заработка перевозчики идут на разного рода уловки.
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Кроме проблем в транспортной отрасли, на совещании во Дворце Независимости Президент озвучил информацию о вскрытии преступных схем в молочной сфере. Речь об известном предприятии «Бабушкина крынка».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В сентябре 2019 года на должность директора назначен господин Скитов. Сформировал свою команду, многие любят об этом говорить: команда, мы, тут. Я всегда вас уберегал от этого – никаких команд. Должна быть структура управленческая и прочее. Свою команду менеджеров, новую сбытовую политику, полностью замкнул на себя финансовые потоки. Но смотрите, всех смели под контролем губернатора. Анатолий Михайлович [Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома – прим. ред.], не вы тогда были? Ну да, не вы. Был Заяц [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра – прим. ред.].
Первый заместитель – Щучинский завод «Автопровод». Нестерович. ОАО «МАЗ». Я не называю фамилий. Директоров филиалов назначает «Бабушкиной крынки»: начальник Борисовского РУВД и сотрудник ОБЭП. Они, кстати, курировали Борисовский мясокомбинат, где этот Скитов работал до сего времени. Наверное, эти милиционеры и прочие так хорошо контролировали этот мясокомбинат, что он их потащил с собой в Могилев. Бывший водитель Скитова – водителя начальником назначил по производству сыров. Белыничский, бывший Борисовский комбинат хлебопродуктов. И родственники: двоюродный племянник, двоюродный брат и сын. Ну как же без этого? В результате года два мы работали с этими бандами. Их задержано, руководителей, по стране человек девять?
Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности:
26 человек задержаны, на данный момент 15 арестованы.
Александр Лукашенко:
Арестованы... Смотрите, чтобы не разбежались. В результате оперативно-розыскных мероприятий были взяты в разработку восемь коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Сейчас начнут выть и кричать: было «дело врачей», еще кого-то, сейчас «дело молочников». Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для всех. Я просто взял «Бабушкину крынку», но отвечать будете все. Притом жестоко будете отвечать.
Подробности этого дела смотрите в нашем репортаже в 19:30.