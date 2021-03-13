Придыбайло – Азарёнку: не удивлюсь, если скоро в Верховной Раде будут обсуждать то, что ты говорил

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» журналист RT и «сосед» Григория Азаренка по «Миротворцу» Константин Придыбайло.

Не удивлюсь, если скоро в Верховной Раде будут обсуждать то, что ты говорил, некоторые депутаты будут цитировать, а кто-то с ними начнет драться Григорий Азаренок, корреспондент:

После моего последнего выпуска, понятно, возбудились украинские нацисты – им, собственно говоря, по профессии положено. Но ведь и заверещала российская либерда. Как думаешь, почему? Григорий Азарёнок: украинцы, родные наши братья, вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью Константин Придыбайло, журналист:

На самом деле это не удивительно, потому что та тусовка, которая действительно отреагировала на твой материал, на твою программу – да у них одни и те же интересы по большому счету. Ты правильно сказал в своем сюжете, в своей вот этой вот речи, которая разошлась по Telegram-каналам – да и не только, она ушла уже далеко, реагируют и украинские телевизионщики. Я не удивлюсь, если скоро в Верховной Раде будут обсуждать то, что ты говорил, и некоторые депутаты будут цитировать, а кто-то с ними начнет драться. Просто цели у так называемой российской либероты… Я не говорю «либеральных политиков», потому что их нужно разделять. Либеральные политики есть, это нормальные люди со своими интересами. Но они не такие, кто на тебя среагировал здесь, в российском медиа. Действительно, причем можно заметить разделение: некоторые поддержали тебя российские журналисты и российские активисты, не знаю, популярные какие-то блогеры. И те, кто начал тебя осуждать.

Так вот, просто у них одни и те же цели. Цели абсолютно идентичны с нынешней властью Украины – это раздербанить страну, на этом нажиться, а там уже трава не расти. Поэтому вот такая реакция и случилась. Те, кто хотят урвать из России все, что можно урвать – не достается это народу, только им, только единоличное обогащение. Самое главное, обрати внимание, кто отреагировал – Собчак. Ну извините, я к Собчак отношусь довольно категорично. Этот человек работает только ради денег и ради собственной наживы. Поэтому, если вдруг, не дай бог, власть в России переменится, будет все то же самое, как в Украине, когда будет революция за революцией. Приходить к власти будут практически одни и те же, друг за другом по очереди, и красть, красть, красть, воровать, воровать и воровать. Вот и все. У них одни цели, поэтому такая реакция. Защитная.

Это реальная подделка на фильм Навального, сделанная в Польше Григорий Азаренок:

Костя, а как тебе поделка этих польских авантюристов? Константин Придыбайло:

Та самая тусовочка либеральная российская, включая «Эхо Москвы», они даже не оценили этот фильм. Потому что действительно это дешевая подделка, сделанная в Польше, как это было принято шутить несколько лет назад в Беларуси. Это реальная подделка на фильм Навального, сделанная в Польше. Дешевая, где торчат белые нитки людей, которые за это заплатили и сказали: «Сделайте как у Навального». Не получилось, потому что, извините, за Навальным стоят более серьезные люди все-таки. Россия – более серьезный, я скажу так, враг некоторых стран, государств и спецслужб. Ну вот, а за нашими с тобой знакомыми стоят… На мой взгляд, этот фильм заказала конкретная Польша. На сколько денег хватило в польском бюджете, на то и сделали. Это вот, знаешь, такой, есть Adidas, а раньше на рынке «Динамо» продавали Abibas. Так вот, это Abibas на фильм Навального, вот и все.

Я поищу по районам Минска людей с бело-красно-белыми флагами Григорий Азаренок:

А какие у тебя мысли по поводу 25-го числа? Они ведь тут беспорядки планируют. Константин Придыбайло:

Да, действительно я жду. Как говорится, не ждем, а готовимся к этой дате, 25 марта. Я не знаю. На самом деле я даже поспорил с некоторыми товарищами, сколько людей 25 марта может выйти в Минске. Я ставлю, что выйдут традиционные две тысячи плюс-минус людей, которые, знаешь, такие отмороженные змагары, которые каждый год на протяжении всей… Я 15 лет практически прожил в Беларуси, как минимум я глубоко погружен в белорусскую реальность, вот все 15 лет от пятисот до двух тысяч каких-то странных людей выходили с бело-красно-белыми флагами. Что-то они там гуляли. На пятое предупреждение, что у них акция несанкционированная, они не реагировали. В итоге там кого-то начинали точечно задерживать. В общем, я думаю, будет все традиционно. Насколько мы успеем, скажем так, подготовиться к этому медийно? Ну, ты же помнишь, как это было, когда происходило Всенародное белорусское собрание. Когда говорили, что вот, белорусский народ на улицах, давайте покажем, что это не те, кто сидит там, во дворце вместе с Лукашенко. А в итоге оказалось, что белорусский народ сидит во дворце, а на улицы никто не вышел. Мои коллеги там блуждали, мерзли, по городу Минску никого не увидели. Как и ты, собственно.