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«Не каждая страна имеет такой самолёт». Авиакомпании «Белавиа» передали второй Embraer E195-E2

13 марта 2021 14:49
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Новости Беларуси. В воздушном флоте «Белавиа» пополнение. В юбилейной ливрее 13 марта в Национальный аэропорт прилетел самолет Embraer нового поколения из Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не каждая страна имеет такой самолёт». Авиакомпании «Белавиа» передали второй Embraer E195-E2-1

Он рассчитан на перевозку большего числа пассажиров: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 – в экономе. В лайнере и новая полностью закрытая конструкция шасси. Это улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание. Самолет среднемагистральный, предпочтительная дальность полета – до 4 000 километров. В апреле авиапарк пополнит еще один такой самолет. Модель самая бесшумная в своем классе.

«Не каждая страна имеет такой самолёт». Авиакомпании «Белавиа» передали второй Embraer E195-E2-4

Олег Салтовский, командир авиационного отряда:
Сейчас пару дней на таможенные процедуры, и самолет пойдет в рейсы. В понедельник будем тренировать командиров, инструкторов. Аэродромная тренировка, потому что самолет сложный, новый, требует дополнительных навыков, требует набора знаний. Не каждая страна имеет такой самолет. Не хочется ни с кем сравнивать. Это заслуга всего нашего с вами общества, нашей страны – иметь такие самолеты.

«Не каждая страна имеет такой самолёт». Авиакомпании «Белавиа» передали второй Embraer E195-E2-7

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Этой же весной, в начале лета начинается очередной этап обновления флота авиакомпании. Мы берем Boeing 737, восьмерки, в наш флот. Это тоже абсолютно новые самолеты, новейшего поколения, у Boeing более новых нет.

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«Не каждая страна имеет такой самолёт». Авиакомпании «Белавиа» передали второй Embraer E195-E2-10

Новый самолет отличается экологичностью и экономичностью. Из-за увеличенного размера крыла и новых двигателей уменьшится расход топлива. В конечном счете это позволит снизить стоимость авиабилетов.

# Самолет # общество # Олег Салтовский # Игорь Чергинец # Фотофакт

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