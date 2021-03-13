«Не каждая страна имеет такой самолёт». Авиакомпании «Белавиа» передали второй Embraer E195-E2

Новости Беларуси. В воздушном флоте «Белавиа» пополнение. В юбилейной ливрее 13 марта в Национальный аэропорт прилетел самолет Embraer нового поколения из Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он рассчитан на перевозку большего числа пассажиров: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 – в экономе. В лайнере и новая полностью закрытая конструкция шасси. Это улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание. Самолет среднемагистральный, предпочтительная дальность полета – до 4 000 километров. В апреле авиапарк пополнит еще один такой самолет. Модель самая бесшумная в своем классе.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда:

Сейчас пару дней на таможенные процедуры, и самолет пойдет в рейсы. В понедельник будем тренировать командиров, инструкторов. Аэродромная тренировка, потому что самолет сложный, новый, требует дополнительных навыков, требует набора знаний. Не каждая страна имеет такой самолет. Не хочется ни с кем сравнивать. Это заслуга всего нашего с вами общества, нашей страны – иметь такие самолеты.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Этой же весной, в начале лета начинается очередной этап обновления флота авиакомпании. Мы берем Boeing 737, восьмерки, в наш флот. Это тоже абсолютно новые самолеты, новейшего поколения, у Boeing более новых нет. «Мы не остановились ни на секунду». Гендиректор «Белавиа» о ценах на билеты, новых направлениях полётов и целях на 2021 год