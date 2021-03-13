«Призы здесь всякие разные». Чем минчанам запомнится нынешняя Масленица?

Новости Беларуси. По всей стране продолжается масленичная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные, 13 и 14 марта, гуляния развернулись в каждом районе Минска. Не стал исключением и Октябрьский.

На площадке возле Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» для гостей подготовили музыкальные и театрализованные представления. Желающие поучаствовали в масленичных обрядах и спортивных стартах. Самые маленькие за победу в конкурсах получили памятные призы. Не остались минчане и без сладких угощений, отведав блины и свежую выпечку. Настроение гостям поднимали сказочные персонажи.

Масленица – это очень классный праздник, тем более призы здесь всякие разные: как и гаджеты какие-то, так и блокнотики.

Мне очень понравилось, здесь много различных конкурсов, всякие интересные мероприятия.

Хорошая организация. У нас в районе, наверное, больше нигде и нет такого. Мы рады.

Кроме того, на минской Масленице праздник с белорусами разделил посол Кыргызстана в Беларуси. Дипломат с семьей и компанией коллег принял участие в торжестве.