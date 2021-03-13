«Призы здесь всякие разные». Чем минчанам запомнится нынешняя Масленица?

Новости Беларуси. По всей стране продолжается масленичная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные, 13 и 14 марта, гуляния развернулись в каждом районе Минска. Не стал исключением и Октябрьский.
Новости Беларуси. По всей стране продолжается масленичная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выходные, 13 и 14 марта, гуляния развернулись в каждом районе Минска. Не стал исключением и Октябрьский.
На площадке возле Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» для гостей подготовили музыкальные и театрализованные представления. Желающие поучаствовали в масленичных обрядах и спортивных стартах. Самые маленькие за победу в конкурсах получили памятные призы. Не остались минчане и без сладких угощений, отведав блины и свежую выпечку. Настроение гостям поднимали сказочные персонажи.
Масленица – это очень классный праздник, тем более призы здесь всякие разные: как и гаджеты какие-то, так и блокнотики.
Мне очень понравилось, здесь много различных конкурсов, всякие интересные мероприятия.
Хорошая организация. У нас в районе, наверное, больше нигде и нет такого. Мы рады.
Кроме того, на минской Масленице праздник с белорусами разделил посол Кыргызстана в Беларуси. Дипломат с семьей и компанией коллег принял участие в торжестве.
Эрмек Ибраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:
Прежде всего я хотел бы поздравить всех белорусов, граждан Беларуси, с этим замечательным праздником, праздником весны. Для нас было очень интересно посмотреть, как братский народ Беларуси отмечает этот праздник, поучаствовать в нем, разделить радость сегодняшнего праздника.
Кульминацией праздника стали хоровод и традиционное сжигание чучела. Это неизменные атрибуты Масленицы, они символизируют прощание с зимой и скорый приход весны.