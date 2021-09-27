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Биоинформатика. Как медики и айтишники работают над созданием искусственного интеллекта

27 сентября 2021 22:28
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Новости Беларуси. В Минске проходит XVIII Международная научная конференция молодых ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году пандемия внесла свои коррективы, поэтому формат встречи гибридный: большинство гостей присутствуют дистанционно.

Андрей Иванец: «Сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество». Читайте здесь.

Биоинформатика. Как медики и айтишники работают над созданием искусственного интеллекта-1

Сегодня в стране активно развивают биомедицинское направление. Молодые ученые совместно с более опытными специалистами заняты разработкой лекарства от коронавируса. Есть чем поделиться с зарубежными коллегами и в области генетики, биоинформатики и искусственного интеллекта.

Биоинформатика. Как медики и айтишники работают над созданием искусственного интеллекта-4

Геворг Варданян, председатель Совета молодых ученых НАН Армении:
Начиная с 2010 года мы очень тесно сотрудничаем именно с Советом молодых ученых Академии наук Беларуси. Организовали совместную конференцию. У нас в Армении уже шестой раз подряд организована инновационная школа управления инновациями, где активно участвуют из Беларуси.

В разных отраслях, в частности биологии, мы очень тесно сотрудничаем. Есть разные программы, действует межгоспрограмма инновационного сотрудничества до 2030 года. В рамках этого тоже Армения и Беларусь очень активно сотрудничают.

Биоинформатика. Как медики и айтишники работают над созданием искусственного интеллекта-7

Жайлоо Мамытбеков, представитель Совета молодых ученых Кыргызской Республики:
Сейчас мы решаем вопрос об интеграции наших ученых. Именно интеграция на сегодняшний день является очень важным фактором для развития науки. Это в первую очередь стимулирует работу ученых. Потому что новое место – это новые возможности, новые люди, во-первых. Во вторых, многие наши кадры после защиты кандидатской или докторской диссертации теряют активность заниматься наукой. Поэтому им надо предлагать новые возможности в других местах.

Биоинформатика. Как медики и айтишники работают над созданием искусственного интеллекта-10

Интерес к сотрудничеству с белорусскими учеными проявляют коллеги из многих стран.

# Белорусская наука # общество # Геворг Варданян # Жайлоо Мамытбеков # Фотофакт

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