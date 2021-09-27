Биоинформатика. Как медики и айтишники работают над созданием искусственного интеллекта

Новости Беларуси. В Минске проходит XVIII Международная научная конференция молодых ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году пандемия внесла свои коррективы, поэтому формат встречи гибридный: большинство гостей присутствуют дистанционно.

Сегодня в стране активно развивают биомедицинское направление. Молодые ученые совместно с более опытными специалистами заняты разработкой лекарства от коронавируса. Есть чем поделиться с зарубежными коллегами и в области генетики, биоинформатики и искусственного интеллекта.

Геворг Варданян, председатель Совета молодых ученых НАН Армении:

Начиная с 2010 года мы очень тесно сотрудничаем именно с Советом молодых ученых Академии наук Беларуси. Организовали совместную конференцию. У нас в Армении уже шестой раз подряд организована инновационная школа управления инновациями, где активно участвуют из Беларуси.

В разных отраслях, в частности биологии, мы очень тесно сотрудничаем. Есть разные программы, действует межгоспрограмма инновационного сотрудничества до 2030 года. В рамках этого тоже Армения и Беларусь очень активно сотрудничают.