«Диалог с молодёжью должен проводиться». Всебелорусский патриотический форум прошёл в Минске

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Сейчас проведение мероприятий с молодежью очень актуально. Хочу сказать, что в принципе у нас молодежь всегда была в приоритетах государственной политики. Это отмечалось на уровне самых крупных государственных программ – таких, как социально-экономического развития на пятилетку, региональных местных программ, то есть отраслевых программ в обязательном порядке. Но сейчас в повестке этот вопрос приобрел особую актуальность, потому что мы увидели определенные потери и разрывы в коммуникационных каналах связи с молодежью. О том, что создается параллельная определенная реальность молодежи в виртуальной среде, где они функционируют, создают свои иерархии. Я считаю, что диалог с молодежью должен проводиться, должен постоянно осуществляться поиск новых форм этого диалога.