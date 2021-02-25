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«Диалог с молодёжью должен проводиться». Всебелорусский патриотический форум прошёл в Минске

25 февраля 2021 07:27
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Новости Беларуси. В Минске прошел Всебелорусский патриотический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его организатором выступил Институт пограничной службы.

«Диалог с молодёжью должен проводиться». Всебелорусский патриотический форум прошёл в Минске-1

Площадка объединила несколько сотен человек. Школьники и студенты смогли на равных поговорить с профессорами и академиками, задать вопросы сотрудникам спецслужб и поделиться идеями.

«Диалог с молодёжью должен проводиться». Всебелорусский патриотический форум прошёл в Минске-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Сейчас проведение мероприятий с молодежью очень актуально. Хочу сказать, что в принципе у нас молодежь всегда была в приоритетах государственной политики. Это отмечалось на уровне самых крупных государственных программ таких, как социально-экономического развития на пятилетку, региональных местных программ, то есть отраслевых программ в обязательном порядке. Но сейчас в повестке этот вопрос приобрел особую актуальность, потому что мы увидели определенные потери и разрывы в коммуникационных каналах связи с молодежью. О том, что создается параллельная определенная реальность молодежи в виртуальной среде, где они функционируют, создают свои иерархии. Я считаю, что диалог с молодежью должен проводиться, должен постоянно осуществляться поиск новых форм этого диалога.

«Диалог с молодёжью должен проводиться». Всебелорусский патриотический форум прошёл в Минске-7

Дискуссиями и обменом экспертными мнениями форум не ограничился. Во время встречи прошли интерактивные экскурсии и мастер-классы.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Кадлубай # Фотофакт

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