«Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах». Как работает Молодёжный парламент Беларуси?

Диана Мишура, председатель Комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Сейчас упор делается на открытые дискуссии. «Беларусь будущего», которую запустил Молодежный парламент при Нацсобрании, активно реализуется как платформа, где молодежь может быть выслушана. Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах: это и учащаяся молодежь, и студенты, и предприятия, где все вносят свои какие-то предложения и хотят, чтобы они были донесены на Всебелорусское народное собрание. Мы эти предложения собираем, вносим в Молодежный парламент, здесь обсуждаем, и самые яркие на Всебелорусском народном собрании будут высказаны.