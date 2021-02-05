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«Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах». Как работает Молодёжный парламент Беларуси?

05 февраля 2021 17:56
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Новости Беларуси. Созидательные инициативы белорусской молодежи и работа диалоговых площадок – эти темы стали основными 5 февраля на рабочей встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с членами президиума Молодежного парламента, БРСМ и молодежным активом города Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах». Как работает Молодёжный парламент Беларуси?-1

Беседа получилась живой и содержательной. Участники обсуждали ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по формированию и развитию молодежной политики.

«Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах». Как работает Молодёжный парламент Беларуси?-4

Диана Мишура, председатель Комиссии по вопросам образования, науки и культуры Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Сейчас упор делается на открытые дискуссии. «Беларусь будущего», которую запустил Молодежный парламент при Нацсобрании, активно реализуется как платформа, где молодежь может быть выслушана. Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах: это и учащаяся молодежь, и студенты, и предприятия, где все вносят свои какие-то предложения и хотят, чтобы они были донесены на Всебелорусское народное собрание. Мы эти предложения собираем, вносим в Молодежный парламент, здесь обсуждаем, и самые яркие на Всебелорусском народном собрании будут высказаны.

«Встречи проходят каждую неделю в разных коллективах». Как работает Молодёжный парламент Беларуси?-7

Молодежный парламент создан в июле 2020 года, первый созыв объединил 70 молодых людей со всей страны и столицы в возрасте от 18 до 31 года.

# Молодежь Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Диана Мишура # Фотофакт

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