Ректор Академии управления: «Важно вести диалог и работать вживую с подрастающим поколением»

Новости Беларуси. О том, как вывести юных белорусов из социальных сетей и включить в реальный диалог, 4 февраля говорили в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые и студенты, депутаты и представители общественных организаций, а также местной вертикали власти предлагают усовершенствовать технологии, которые призваны сохранить счастливое детство юных белорусов и позволят развиваться каждому подростку в нашей стране.

Речь идет в первую очередь о реальном, а не виртуальном общении, поддержке со стороны родителей, педагогов и государства в целом. Главное – привить нашим детям истинные ценности, услышать их интересы и проблемы, помочь реализовать их инициативы и проекты. Особое внимание патриотическому воспитанию. По мнению управленцев, оно должно выстраиваться с детского сада и семьи. Именно так, в частности, мы сможем избавить подростков от зависимости, от вбросов.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Важно вести диалог и работать вживую с подрастающим поколением. Заинтересовывать их в определенных вещах. И эти моменты, на мой взгляд, очень актуальны. Потому что никакая цифровизация не заменит реального общения, реального диалога и взаимодействия. Особенно это актуально для педагогов, для воспитателей, которые работают с подрастающим поколением, молодежью непосредственно в учреждениях образования, вузах.

Виктор Чуешов, заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

Существуют технологии – над ними мы работаем в Академии управления, используем в учебном процессе, – которые позволяют молодежи успешнее социализироваться, успешнее самореализовываться. В частности, технологии, связанные с мобилизацией молодого поколения, технологии, связанные с обучением, формированием команды, с работой в социальных сетях, ну и, наконец, технологии, которые связаны с воспитанием лидеров. И вот тут как раз находится точка встречи тех запросов, которые существуют у молодого поколения и того, что может предложить наше государство.

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша задача, взрослых, сейчас помочь детям понять, что есть объективная реальность. Детям, которые потом станут молодыми людьми. Они должны понимать, что за каждым их действием, за каждым их движением стоят реальные люди, и их действия могут привести как к хорошему, так и плохому. Молодежь сегодня очень активная и работать с ней, с одной стороны, интересно, а с другой стороны непросто. Но все-таки это приводит к положительным результатам.