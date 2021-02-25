Гродно 25 февраля официально станет молодёжной столицей Беларуси

Новости Беларуси. Гродно 25 февраля официально станет молодежной столицей Беларуси. Эстафету ему передаст Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный праздник объединит молодых людей со всей страны. Юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки соберутся в том числе и для того, чтобы обсудить проблемные вопросы, которые есть у различных слоев молодежи. Выработать новые подходы по расширению возможностей своего участия в решении экономических, общественно-политических и социальных задач. Завершит мероприятие работа интернет-площадок.