Гродно 25 февраля официально станет молодёжной столицей Беларуси

Новости Беларуси. Гродно 25 февраля официально станет молодежной столицей Беларуси. Эстафету ему передаст Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гродно 25 февраля официально станет молодежной столицей Беларуси. Эстафету ему передаст Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный праздник объединит молодых людей со всей страны. Юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки соберутся в том числе и для того, чтобы обсудить проблемные вопросы, которые есть у различных слоев молодежи. Выработать новые подходы по расширению возможностей своего участия в решении экономических, общественно-политических и социальных задач. Завершит мероприятие работа интернет-площадок.
В 2021 году планируется разработать единую онлайн-платформу, которая станет своеобразным фондом молодежных инициатив. Здесь каждый желающий сможет получить информацию о том, что происходит в стране, какие социальные гарантии он имеет, в каких проектах может принять участие или просто обсудить интересующие его темы.