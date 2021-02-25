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Гродно 25 февраля официально станет молодёжной столицей Беларуси

25 февраля 2021 06:16
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Новости Беларуси. Гродно 25 февраля официально станет молодежной столицей Беларуси. Эстафету ему передаст Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродно 25 февраля официально станет молодёжной столицей Беларуси-1

Масштабный праздник объединит молодых людей со всей страны. Юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки соберутся в том числе и для того, чтобы обсудить проблемные вопросы, которые есть у различных слоев молодежи. Выработать новые подходы по расширению возможностей своего участия в решении экономических, общественно-политических и социальных задач. Завершит мероприятие работа интернет-площадок.

Гродно 25 февраля официально станет молодёжной столицей Беларуси-4

В 2021 году планируется разработать единую онлайн-платформу, которая станет своеобразным фондом молодежных инициатив. Здесь каждый желающий сможет получить информацию о том, что происходит в стране, какие социальные гарантии он имеет, в каких проектах может принять участие или просто обсудить интересующие его темы.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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