Батлейку для детей с особенностями развития придумали в Глубокском районе

Новости Беларуси. Неважно, родилась разработка в научной лаборатории или в простой сельской школе, было бы желание сохранить традиции и на их создавать новое, интересное и возможное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так произошло у разработчиков из Прозорской школы. Благодаря им дети с особенностями развития смогут ощутить и услышать батлейку.