Батлейку для детей с особенностями развития придумали в Глубокском районе

Новости Беларуси. Неважно, родилась разработка в научной лаборатории или в простой сельской школе, было бы желание сохранить традиции и на их создавать новое, интересное и возможное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так произошло у разработчиков из Прозорской школы. Благодаря им дети с особенностями развития смогут ощутить и услышать батлейку.
Светлапна Кузнецова, учитель Прозорской средней школы Глубокского района:
Кацярына заахвоцілася, стала вывучаць мову жэстаў. Мікалай заахвоціўся таксама, сталі распрацоўваць пастаноўкі, стварылі лялек спецыяльных. Вось гэтую спецыяльную кнігу з фетра для дзетак сляпых, якія могуць кантакна ўсё адчуць і стварыць вобраз.
Финал «100 идей для Беларуси». Какие разработки оказались лучшими в этом сезоне? Читайте здесь.