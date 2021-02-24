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Батлейку для детей с особенностями развития придумали в Глубокском районе

24 февраля 2021 23:38
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Новости Беларуси. Неважно, родилась разработка в научной лаборатории или в простой сельской школе, было бы желание сохранить традиции и на их создавать новое, интересное и возможное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так произошло у разработчиков из Прозорской школы. Благодаря им дети с особенностями развития смогут ощутить и услышать батлейку.

Батлейку для детей с особенностями развития придумали в Глубокском районе-1

Светлапна Кузнецова, учитель Прозорской средней школы Глубокского района:
Кацярына заахвоцілася, стала вывучаць мову жэстаў. Мікалай заахвоціўся таксама, сталі распрацоўваць пастаноўкі, стварылі лялек спецыяльных. Вось гэтую спецыяльную кнігу з фетра для дзетак сляпых, якія могуць кантакна ўсё адчуць і стварыць вобраз.

Батлейку для детей с особенностями развития придумали в Глубокском районе-4

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Светлапна Кузнецова # Фотофакт

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