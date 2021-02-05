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«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления

05 февраля 2021 14:32
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Новости Беларуси. Доступ к Совету Республики был 5 февраля у минских школьников. Познакомиться ближе с работой верхней палаты парламента смогли ученики 117-й школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для ребят провели экскурсию, ответили на все интересующие вопросы, и, конечно, не обошлось без фото на память.

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления-1

Встреча стала возможной благодаря проекту «Школа активного гражданина». Каждый месяц в рамках акции общественные и культурные деятели, политики и спортсмены говорят со школьниками на важные темы. Такой формат встречи, как сегодня, новый, но обещают, что он станет традиционным.

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления-4

Дмитрий Сацевич, учащийся СШ № 117 Минска:
Впервые нахожусь. Здание очень красивое, с богатой историей. Очень, честно говоря, волнуюсь, находясь здесь, потому что важное мероприятие, которое заслуживает большого внимания молодежи. Очень хорошо, что нас сюда позвали, потому что молодежь надо знакомить c политикой. Мы должны знакомиться с этим, мы будущее этой страны.

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления-7

Илья Ясенский, учащийся СШ № 117 Минска:
Я вот первый раз приехал в такое довольно интересное место. Меня всегда интересовала история становления Республики Беларусь, и я всегда хотел узнать как можно больше об истории Беларуси, о наших традициях. Это очень интересно и познавательно для меня.

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления-10

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы решили отойти от формата исключительно вербального общения. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Потому что у ребят есть возможность ощутить себя в качестве непосредственных участников законотворческого процесса. Они знакомятся с историей верхней палаты парламента, Национального собрания в целом, они пропускают через себя всю ту степень ответственности, с которой сталкиваются парламентарии, рассматривая и принимая проекты нормативных правовых актов, законодательных актов, которые в дальнейшем становятся регуляторами нашей с вами жизни. И, конечно, это очень серьезно расширяет мировоззренческий кругозор наших молодых людей. 

«Очень хорошо, что нас сюда позвали». Школьников пригласили в Совет Республики, и вот их впечатления-13

После экскурсии ребята пообщались с сенатором Сергеем Сивцом. Ни один вопрос не остался без ответа. Особый интерес у школьников вызвала работа Молодежного парламента.

# Молодежь Беларуси # общество # Дмитрий Сацевич # Илья Ясенский # Сергей Сивец # Фотофакт

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