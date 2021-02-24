Финал «100 идей для Беларуси». Какие разработки оказались лучшими в этом сезоне?

Новости Беларуси. Синтез искусственных генов. «Умная улица и дома», билет с дополненной реальностью, экопосуда, новые технологии в сельском хозяйстве и медицине. В Минске прошел финал молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10-й по счету сезон. Главная цель – неизменно поиск талантов. В копилке уже более 3 000 реализованных инициатив, которые в свое время были замечены и поддержаны. Анастасия Ярощик-Корниенко посетила финальную выставку разработок.

Только отдых с пользой. Ксения Горовенко решила разнообразить досуг друзей: кино, театр, выставки, презентации, квесты. А чтобы мотивировать молодежь на полезные активности, создала мобильное приложение. Здесь предусмотрены скидки на следующее мероприятие и общение. Плюс виртуальная реальность: наводишь смартфон и погружаешься в ивент. Смарт-билет оказался пропуском в финал проекта «100 идей для Беларуси».

Ксения Горовенко, учащаяся лицея № 1 Гродно:

Это проект, который позволит объединить молодежь и общественные интересы на одной информационной IT-платформе с использованием технологий искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности.

В этот раз на участие в проекте подано больше 1 000 заявок. Позади районный и областной этапы. Не сойти с дистанции учащимся Минского государственного энергетического колледжа помогли кроссовки, вырабатывающие электроэнергию. В обувь встроен аккумулятор, который заряжается при ходьбе. Активный образ жизни – альтернативный источник энергии для зарядки всегда под рукой, точнее, под ногой.

Кирилл Шкут, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:

Это энергия альтернативная. Она очень важна, чтобы сохранить нашу природу, нашу планету, Землю.

Под знаком «эко» большая часть разработок. Есть идея использовать переработанный пластик в ремонте покрытия асфальта.

Энергия солнца должна не только обогреть, но и обеспечить теплом целую улицу за счет накопительных батарей – проект предлагает Алена Лицук, педагог средней школы № 14 Бреста. Одноразовая посуда из овощей? Посмотрите на разработку школьницы Это 10-й сезон. В юбилей принято подводить итоги. В копилке уже более 3 000 реализованных проектов, которые были замечены в свое время и поддержаны.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наше государство создало все необходимые условия для всестороннего развития нашей молодежи. Если ты хочешь и у тебя есть таланты, есть желание, ты обязательно реализуешь свои проекты. И далее специальные фонды Президента, четверть века они функционируют и поддерживают талантливую молодежь. Специальные стипендии устанавливаются и в вузах, и специальные стипендии Президента для того, чтобы молодые ребята и молодые ученые могли реализовать и внедрить свои разработки.

Лучшая сотня представлена на финальной выставке. Разные отрасли: энергетика, национальная безопасность и обороноспособность, новые технологии в области медицины, строительства и промышленности, сельском хозяйстве. Степень готовности идеи к реализации, ее потенциал оценивает экспертный совет.

Есть эффект. А по-другому и быть не может, когда не раз на высшем уровне звучит идея поддержки талантливой молодежи. Речь о проекте «100 идей для Беларуси» шла и на встрече Александра Лукашенко со студентами. Главная цель – найти те идеи, которые принесут не только финансовую пользу обладателю, но и развитие всей страны. Александр Лукашенко – студентам: 100 идей, может, мы и не возьмем к финансированию, но лучшие возьмем Для финалистов 10-го сезона 24 февраля был самый волнительный момент. Назвали имена лучших в 10 номинациях в двух возрастных группах: среди школьников, а также студентов и работающей молодежи.