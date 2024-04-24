Диалог народа и власти. Эксперты дают оценку белорусской модели управления на примере ВНС

Всебелорусское народное собрание определяет внутреннюю и внешнюю политику страны. И сегодня, 24 апреля, мы открыто будем говорить о стратегических планах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ВНС приглашены около 700 человек. В их числе руководители интеграционных объединений, в которые входит наша страна, послы зарубежных стран. К Всебелорусскому народному собранию приковано внимание экспертного сообщества. Многие государства мира сегодня ищут ту точку равновесия, площадку, которая обеспечит общественное согласие.

Белорусы ждут позитивных изменений по итогам ВНС.

Как отмечают аналитики, ВНС – уникальная форма, квинтэссенция диалога народа и власти, где открыто говорят о проблемах и находят пути их решения. Именно в белорусском народовластии зарубежные аналитики видят успех развития суверенного независимого государства. Беларусь идет своим исторически выбранным путем, где главенствует народное мнение.