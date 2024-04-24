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Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?

24 апреля 2024 06:29
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Всебелорусское народное собрание определяет стратегические направления развития общества и государства, обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-1

За минувшие годы ВНС зарекомендовало себя продуктивной площадкой для диалога народа и власти. Здесь определяли дорожную карту развития страны. Но постепенно стал появляться запрос на большее. Тем более после событий 2020-го появилось твердое желание иметь цивилизованную страховку, чтобы в ситуациях обострения внешних и внутренних вызовов решать вопросы в конструктивном русле. Свое желание белорусы закрепили законодательно.

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-4

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-6

В Основном законе народному вече посвящена отдельная статья. Полномочия института существенно расширены. ВНС не подменяет парламент, не решает бытовые вопросы. Всебелорусское народное собрание будет принимать стратегически важные документы, такие как Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. ВНС – неотъемлемая часть системы сдержек и противовесов, позволяет обеспечить внутреннюю стабильность белорусского государства. Принимаемые решения не просто важны, а обязательны для исполнения.

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-9

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-11

Конституцией установлена предельная численность делегатов – не более 1 200 человек. В состав входят Президент, представители исполнительной, законодательной и судебной власти. При формировании ВНС важно было обеспечить широкий общественный охват, чтобы понимать настроения людей.

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-14

350 делегатов представляют местные Советы депутатов, которые всегда на связи с людьми и могут обозначить вопросы, которые волнуют общество. Еще 400 избирались от структур гражданского общества. Своих делегатов выдвинули «Белая Русь», Федерация профсоюзов, БРСМ, Белорусский союз женщин и объединение ветеранов. Среди тех, кто будет нести почетную миссию, есть промышленники, аграрии, педагоги, врачи, военные, ученые. У каждого за плечами богатый профессиональный и жизненный опыт.

На площадке будут вместе работать несколько поколений белорусов. Возраст делегатов – от 18 до 79 лет. Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать в целом состав ВНС. Бок о бок будут работать уже состоявшиеся профессионалы и молодежь, которой предстоит в будущем строить государство, продвигать инициативы и брать ответственность за страну. Срок полномочий ВНС – 5 лет.

Лукашенко: Президенту придётся считаться с решениями ВНС – подробности.

Что важно знать белорусам о ВНС: кто представляет интересы всей страны на народном вече?-17

Впереди два дня плодотворной работы, повестка ВНС насыщенная. Откроет собрание доклад главы государства. Предстоит решить организационные вопросы. Во второй день делегатам будут представлены проекты стратегически важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины.

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# Всебелорусское народное собрание # общество

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