Азарёнок: Всебелорусское народное собрание – это торжество нашего суверенитета и любви к Родине

Делегаты Всебелорусского народного собрания уже заняли свои кресла в зале Дворца Республики. С минуты на минуту ожидаем прибытия главы государства. Александр Лукашенко представит доклад о ситуации в мире, экономике страны, имеющихся вызовах и угрозах. После чего ВНС приступит к решению организационных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историю Всебелорусского народного собрания называют биографией становления нашей независимости. За годы суверенитета было шесть собраний. Первое состоялось в 1996-м. Форум проходил в период гиперинфляции, дефицита госбюджета, роста внешнего долга, нехватки продовольственных товаров, закрытия предприятий, политического кризиса.

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания: В судьбоносные моменты для нашей республики белорусский народ собирался, отвечал на внешние и внутренние вызовы и давал отпор нашим недоброжелателям. Действительно, очень важна роль лидера Беларуси, который в свое время, когда определенные деструктивные силы пытались развалить политическую систему страны, навести хаос в нашей стране, обратился к народу. И сегодня это уже седьмое Всебелорусское народное собрание, которое подтвердило свою значимость для Беларуси и приобрело конституционный статус.

Такой консолидированный формат рассмотрения ключевых задач и направлений развития страны закрепился в суверенной истории. Многие предложения, озвученные на собраниях в различные годы, воплотились в амбициозные проекты, которыми сегодня гордятся белорусы: строительство АЭС, развитие космических технологий, создание РНПЦ и высокотехнологичных предприятий. Отечественную технику сегодня знают во всем мире. Беларусь в числе ведущих экспортеров молочной и мясной продукции. Ничто не мешает проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Наше Всебелорусское народное собрание – это как раз таки торжество нашего суверенитета и нашей любви к нашей Родине. Такой подход диктует глава государства. Он, не щадя себя, своего здоровья, жизни, созидает, трудится во благо нашей Родины. Защищает нас от войны, переворотов, каких-либо потрясений. И сегодня, когда собираются наши делегаты (это представители народа), их присылают все регионы, гражданское общество, политические партии, общественные объединения, парламент. Это важнейший этап в строительстве нашей государственности.

За почти 30-летнюю историю существования Всебелорусское народное собрание прошло путь от форумов пятилетия до конституционного статуса. Эволюционное развитие и зрелость белорусского общества, политической и социально-экономической системы страны в целом привели к закономерному эпохальному моменту.

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