Самое время подобрать идеальную пару обуви на весну! Показываем новинки «Марко»

Маргарита Богомолова, блогер, визажист:

Я приехала в магазин «Марко», чтобы снять для вас актуальные модели, новую коллекцию весна-лето. Так что не переключайтесь, будет интересно. Когда мы говорим об обуви, сразу на ум приходят туфли-лодочки. Для повседневной жизни я предпочитаю обувь на низком ходу. Но если это какое-то мероприятие, это всегда будут туфли на высоком каблуке. Давайте на них сейчас посмотрим. Мне очень нравится, что в этой коллекции представлены натуральные пастельные тона. Возьмем, допустим, вот эти вот туфли с острым носом. Они всегда будут выглядеть элегантно и стильно. Вы знаете, что свод стопы должен соприкасаться со стелькой? Только тогда эта обувь будет для вас очень удобна и комфортна, независимо от того, какой будет каблук.

А для тех, кто нуждается в обуви повышенного комфорта, я бы рассмотрела вот такую модель лодочек. Она имеет анатомическую мягкую стельку, перфорированную, круглый носик. Интересный каблучок с золотистой фурнитурой.

Как вам вот такая модель? Разновидность лодочек под интересным названием слингбэки. Она имеет, как правило, закрытый носик и открытую пяточку. А еще, ребята, смотрите, на что я обратила внимание, в «Марко» есть такие прекрасные сумочки, которые будут очень классно сочетаться с вашей обувью.

А если обувь на каблуке совсем не про вас, тогда попрошу обратить внимание на эти прекрасные кеды. Ой, какие они легкие, ребята. Обычно я привыкла, что кеды с подошвой из резины достаточно тяжелые. А здесь подошва из материала ЭВА. Кеды с перфорацией, кожаные, легкие.

Эта модель в прекрасном сером цвете, мой любимый цвет. С рифленой подошвой, велюровым верхом, на шнурочках.

Кроссовки. Я очень рада, что когда-то они вошли в моду с новой силой и не теряют свои позиции. Модный оттенок этого сезона – светло-голубой. Здесь мы найдем и кроссовки сеточкой, которые могут подойти на холодные летние времена и на весну.

Прогулочные кроссовки. Самое важное, что они сделаны полностью из натуральных материалов. Это натуральная кожа. Вот эта модель выполнена из перфорированной кожи, двухслойная протекторная подошва. Она обеспечит скольжение и хорошее сцепление с дорогой.

А еще в этой коллекции представлены модели с литьевым методом крепления подошвы. Что это значит? То есть форма заливается в горячем виде материалом, соединяется с верхом обуви. То есть здесь нет ни одной капельки клея.

Погода на просторах нашей страны весьма разнообразна. И даже летом мы можем сменить летнюю обувь на весеннюю. Я вам хочу показать лоферы. Есть модель с перфорацией, совсем летняя. Кстати, эти лоферы называются пенни-лоферы. Знаете почему? Потому что английские студенты сюда вкладывали монетку, когда шли на экзамен для удачи.

Здесь у нас моделька в стиле оld money. Обожаю этот цвет. Он будет трендом этого сезона.

А для тех, кто любит быть повыше, я бы рекомендовала обратить внимание на модели с платформой и модели с монолитным каблучком. И мое внимание привлекла вот такая монохромная модель с мягкими кантами.