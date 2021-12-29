Детские глаза должны светиться от счастья. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо.

И раз уж день стал по-настоящему волшебным, то почему бы не отправить подарок детям в будущее, к тому же, совсем ближайшее? На этом месте в Лиде быть детскому саду. Первый камень заложен с посланием в капсуле времени.

Галина Буро, корреспондент: Совсем скоро здесь вырастет самый большой в Лиде микрорайон Север. Это шесть жилых кварталов, школа, детские сады, торговые центры и социальные объекты. Здесь будут жить 33 тысячи человек, в том числе много молодых и многодетных семей. Уже в наступающем году первые жильцы справят новоселье.

За 170 километров от Лиды – в Минске морозный день согрели теплотой сердец. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра Ленинского района. Дети получили долгожданные подарки, а учреждению гостья передала сертификат на приобретение стиральной машины. Ребята в долгу не остались – в ответ подарили сувениры и устроили яркий праздник со стихами, песнями и хороводами.

А пока до самого боя курантов и в новогоднюю ночь чудеса продолжаются. Благотворительная акция «Наши дети» когда-то родилась по инициативе Президента, а сегодня стала настоящей всенародной традицией – ведь детские глаза должны светиться только от счастья.

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