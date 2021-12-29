Александр Вольфович: благодаря домам семейного типа мы сократили в 9 раз численность детей, находящихся в интернатах
Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо.
В роли волшебников – руководители, целые ведомства, организации и предприятия. Вместе с ними из будней в сказку погрузилась и наш корреспондент Галина Буро.
Самая добрая зимняя история и самые долгожданные символы новогоднего чуда. В эти дни их с нетерпением ждет каждый малыш.
– Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Ждали нас?
– Конечно, проходите!
Сказка пришла сразу к 20 воспитанникам двух детских домов семейного типа в Лиде. Они не только соседи, но и друзья. Объединяют увлечения – обе семьи творческие. Любимое занятие – петь песни. Шутят: они в доме звучат по любому поводу. Здесь не делят детей на своих и чужих. Они все родные, хоть многие и приемные. И все одинаково сильно ждут Новый год.
Елена Горбач, родитель-воспитатель:
Больше всех, конечно, дети ждут. Это волнительно и трепетно. И мы начинаем готовиться уже с начала декабря, а, может, и с конца ноября. У нас гости, частые приемы. Мы постоянно, круглый год во внимании. Дети наши не обделены. Гостей очень любим ждать и принимать.
Полина Кильчевская:
Я поздравляю с Новым годом всех деток страны. Я желаю им здоровья, счастья, чтобы они оставались всегда прекрасными, красивыми, чтобы хорошо учились и чтобы их мечты сбывались.
В канун Нового года здесь принято встречать гостей за большим столом – сегодня чаепитие с особым гостем – государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Он лично приехал поздравить детей с наступающими праздниками, конечно, не с пустыми руками. Впрочем, такую гору подарков в руках и не унести – два батута, качели и сундучки со сладостями.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Многие государства смотрят на нас и берут у нас эту политику, которая проводится по развитию форм семейного типа. У нас, начиная с 1995 года, от 9 домов мы сейчас дошли до свыше 300, 315, по-моему, домов семейного типа сегодня в стране. Мы сократили сегодня в 9 раз численность детей, находящихся в интернатах, благодаря такой форме воспитания детей. Это дорогого стоит. В этих условиях дети воспитываются гораздо комфортнее, уютнее.
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