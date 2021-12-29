Александр Вольфович: благодаря домам семейного типа мы сократили в 9 раз численность детей, находящихся в интернатах

Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо. В роли волшебников – руководители, целые ведомства, организации и предприятия. Вместе с ними из будней в сказку погрузилась и наш корреспондент Галина Буро.

Самая добрая зимняя история и самые долгожданные символы новогоднего чуда. В эти дни их с нетерпением ждет каждый малыш. – Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Ждали нас?

– Конечно, проходите!

Сказка пришла сразу к 20 воспитанникам двух детских домов семейного типа в Лиде. Они не только соседи, но и друзья. Объединяют увлечения – обе семьи творческие. Любимое занятие – петь песни. Шутят: они в доме звучат по любому поводу. Здесь не делят детей на своих и чужих. Они все родные, хоть многие и приемные. И все одинаково сильно ждут Новый год.

Елена Горбач, родитель-воспитатель:

Больше всех, конечно, дети ждут. Это волнительно и трепетно. И мы начинаем готовиться уже с начала декабря, а, может, и с конца ноября. У нас гости, частые приемы. Мы постоянно, круглый год во внимании. Дети наши не обделены. Гостей очень любим ждать и принимать.