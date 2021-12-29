Николай Снопков: наша задача – создать условия, чтобы мы стремились к 30 миллионам белорусов на белорусской земле
Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо.
В детях – будущее, уверены в этой дружной многодетной семье в Дзержинском районе. Мама, папа и пятеро детей. Родители признаются, создавать такую большую семью не было страшно – знали, сил хватит, да и государство поддержит. А в канун Нового года еще и подарит праздник. В гости к детям приехал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Детям привез не только сладкие подарки и игрушки, но еще и ноутбук. А для родителей сюрприз – новенький мотоблок, в хозяйстве уж точно пригодится.
У нас участок большой достаточно. У нас есть две теплицы, мы выращиваем в теплицах помидоры, огурцы. В этом году мы вырастили большой арбуз – на восемь килограммов. Мы выращиваем картошку, мы выращиваем все: кабачки, тыквы. Конечно, он нам пригодится, очень полезен. Неожиданно, но очень приятно.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Если будет семья, особенно такая, многодетная, чем больше таких семей будет, значит, и страна будет. Президент говорил давно всегда о том, что наша земля может прокормить 30 миллионов. Вот наша задача – создать такие условия, чтобы мы по крайней мере стремились к 30 миллионам белорусов на белорусской земле.
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Детские глаза должны светиться от счастья. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети»