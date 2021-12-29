Николай Снопков: наша задача – создать условия, чтобы мы стремились к 30 миллионам белорусов на белорусской земле

Новости Беларуси. Самая трогательная традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» – продолжает шагать по большим и малым населенным пунктам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С середины декабря и до 14 января праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть всюду, где есть дети, которые ждут новогоднее чудо.

В детях – будущее, уверены в этой дружной многодетной семье в Дзержинском районе. Мама, папа и пятеро детей. Родители признаются, создавать такую большую семью не было страшно – знали, сил хватит, да и государство поддержит. А в канун Нового года еще и подарит праздник. В гости к детям приехал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. Детям привез не только сладкие подарки и игрушки, но еще и ноутбук. А для родителей сюрприз – новенький мотоблок, в хозяйстве уж точно пригодится.