Дети с психическими отклонениями могут выздороветь? Медики рассказали правду

Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации. Екатерина Забенько, СТВ:

Куда обращаться, в какие двери стучать? Потому что часто родители находятся в растерянности и нуждаются в психологической поддержке, потому что, естественно, не знают после установления диагноза, что им делать.

Татьяна Кринчик, заместитель главного врача УЗ «Минский городской центр детской психиатрии и психотерапии»:

Эта система помощи в государстве выстроена, и она достаточно неплохо функционирует. Если первые специалисты – это врачи-педиатры, я немножечко отойду в сторону, у нас еще в республике введена ранняя диагностика расстройства аутистического спектра, которой занимаются непосредственно врачи-педиатры. И при выявлении не диагноза, а только лишь подозрения на расстройство аутистического спектра, эти дети тоже направляются в центры раннего вмешательства. Ну и дети с другой патологией. При выявлении любых проблем, нарушений, ограничений – центры раннего вмешательства. Их сейчас сеть по республике. То есть это у нас флагман, это ведущее учреждение. Но их по республике много. Помощь там оказывается детям в возрасте до трех лет. Три года – это своего рода этап. Если все хорошо, а бывает и так, что все хорошо, дальнейшая помощь специалистов не требуется, ребенок выравнивается, на этом помощь центра раннего вмешательства ограничивается. Это один вариант развития событий. Если все не очень хорошо, если сохраняются ограничения, нарушения, есть подозрения, риск высокий, то тогда эти детки уже направляются в специализированные учреждения здравоохранения, которые оказывают психиатрическую помощь. Наш диагноз – это еще не приговор. Детская психика настолько пластична, что с возрастом эти диагнозы и состояния могут меняться. Это очень часто пугает родителей, что диагноз, который установят моему ребенку в возрасте трех или пяти лет, будет его преследовать всю жизнь. Так вот, это совершенно не так. И чудеса случаются, и в психиатрии случаются чудеса. И выравниваются эти детки к 18 годам. Значит, диагноз это будет пересматриваться.